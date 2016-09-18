ЯВКА В МОСКВЕ ВЫШЕ, ЧЕМ НА ВЫБОРАХ МЭРА В 2011 ГОДУ

По сведениям Общественного штаба по наблюдению за выборами, явка на думские выборы 2016 года уже превышает явку на выборы мэра четырехлетней давности; также ожидается еще и вечерний наплыв голосующих.

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Госдуму, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сообщил: «Уже очевидно, что явка уже будет выше в Москве, чем на выборах мэра, там было 32%, но будет ниже, чем в Государственную думу — там было 61%. Прикидываем, что явка будет 40-45%», сказал А.Венедиктов.

По данным Мосгоризбиркома, на 15.00 часов в столице явка на избирательные участки составляла чуть выше 19%. Это также превышает показатель на выборах мэра .

В Мосгоризбиркоме ожидают традиционного вечернего роста явки избирателей. Руководитель аппарата, начальник отдела обеспечения деятельности членов Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. сказал: «Что такое подвоз избирателей мы не знаем, и как он может повлиять на явку — тоже непонятно. В Москве это объяснимо, почему всегда люди приходят обычно позже голосовать. Как правило в сельской местности люди встают рано, они привыкли к этому и им проще проголосовать с утра. В Москве все-таки воскресенье, видите, погода не очень, многие еще с дач возвращаются. Как правило самое активное голосование в конце дня проходит. Так это и будет скорее всего», — отметил Д.Реут.

Выборы в Госдуму пройдут по смешанной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам и единому федеральному округу, а еще 225 — по одномандатным округам. Партийный список допускается до распределения депутатских мандатов при результате более 5% голосов, а при результате более 3% партии получают госфинансирование и освобождаются от сбора подписей на следующих выборах в Госдуму.

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