ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ПО МЦК

В будни и в рабочие дни поезда Московского центрального кольца выходят на линию в 05:27, движение с пассажирами они начинают в 05:45.

Как рассказали в РЖД mos.ru, электрички начинают забирать людей одновременно с восьми станций:

— ЗИЛ — 05:45;

— Шелепиха — 05:49;

— Площадь Гагарина — 05:48;

— Балтийская — 05:48;

— Ботанический сад — 05:45;

— Окружная — 05:50;

— Шоссе Энтузиастов — 05:50;

— Угрешская — 05:49.

После открытия стации Соколиная гора первый поезд начнет движение в 05:48.

График движения «Ласточек» совпадает с работой Московского метрополитена. Поезда на МЦК работают до 01:00.

Последние поезда ночью будут доходить с пассажирами до следующих станций:

— Нижегородская — 00:51;

— Балтиийская — 00:58;

— Андроновка — 01:00.

После открытия станции Панфиловская последний поезд будет высаживать пассажиров в 01:05.

В часы пик (с 07:30 до 10:30 и с 17:30 до 20:30 в рабочие дни, в выходные — с 13:00 до 18:00) электрички по МЦК ходят каждые шесть минут, во внепиковые часы интервалы движения составят не более 12 минут.

Фото из открытых источников.