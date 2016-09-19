ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ ПО МЦК

В будни и в рабочие дни поезда Московского центрального кольца выходят на линию в 05:27, движение с пассажирами они начинают в 05:45.
Как рассказали в РЖД mos.ru, электрички начинают забирать людей одновременно с восьми станций:
— ЗИЛ — 05:45;
— Шелепиха — 05:49;
— Площадь Гагарина — 05:48;
— Балтийская — 05:48;
— Ботанический сад — 05:45;
— Окружная — 05:50;
— Шоссе Энтузиастов — 05:50;
— Угрешская — 05:49.
После открытия стации Соколиная гора первый поезд начнет движение в 05:48.
График движения «Ласточек» совпадает с работой Московского метрополитена. Поезда на МЦК работают до 01:00.
Последние поезда ночью будут доходить с пассажирами до следующих станций:
— Нижегородская — 00:51;
— Балтиийская — 00:58;
— Андроновка — 01:00.
После открытия станции Панфиловская последний поезд будет высаживать пассажиров в 01:05.
В часы пик (с 07:30 до 10:30 и с 17:30 до 20:30 в рабочие дни, в выходные — с 13:00 до 18:00) электрички по МЦК ходят каждые шесть минут, во внепиковые часы интервалы движения составят не более 12 минут.
Фото из открытых источников.