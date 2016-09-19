ВСЯ СЕМЬЯ ВМЕСТЕ – ТАК И ДУША НА МЕСТЕ

В залах Российской академии художеств (Пречистенка, 21) открыта выставка заслуженных художников РФ, член-корров РАХ Олега Осина и Людмилы Волиной. Этот семейный тандем насчитывает более полувека и закономерно выставка названа «Вместе».

Пройдя рука об руку жизненный и творческий путь, супруги создали немало произведений монументального характера, обогативших архитектуру столицы и других российских городов. Москвичи любуются станцией метро «Менделеевская» (1987) с оригинальным оформлением системы освещения, напоминающим структуры кристаллов. Стоит вспомнить флорентийские мозаики на станциях нижегородского метро (1987-88), оформление фасадов и интерьеров подмосковного санатория «Дорохово» (1983-84). Ансамбли рельефов, мозаик и росписей связаны с функциями зданий и делают облик каждого из них неповторимым.

Завоевавшие известность как монументалисты, О. Осин и Л. Волова много и плодотворно работают в станковой живописи. В конце 1960-х гг они совершили ряд творческих поездок на Кольский полуостров, в Заполярье, позже – в Сибирь на строительство Усть-Илимской ГЭС и на Байкал. Итогом стали картины, выполненные в популярном в те годы стиле «сурового реализма», сдержанные по гамме и обобщенные по форме.

Важным творческим стимулом стали для художников поездки на рубеже тысячелетия в Иерусалим, во Флоренцию и Венецию. О. Осин создает цикл полотен «Тысячелетья неизменны твои холмы, Иерусалим», а Л.Волова пишет обширную серию «Прикоснуться к вечности». Параллельно ими созданы монументальные мозаичные панно на эти темы. А итальянские впечатления обратили художников к редкому ныне жанру станковой мозаики.

В экспозиции включены работы наследника семейного тандема – сына Олега Ивановича и Людмилы Семеновны – Ильи. Он пошел по стопам родителей, но освоив их творческие уроки, идет своим путем, разработав собственную манеру письма.

Выставка открыта до 25 сентября.

Олег Торчинский