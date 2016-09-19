РЕКОРДЫ МОСКОВСКОЙ ПОГОДЫ 19 СЕНТЯБРЯ

Температура воздуха в Москве сегодня находится в пределах нормы.

«В первый рабочий день столичный регион продолжит находиться в тыловой, а значит, холодной части циклона. Пасмурно, днем местами пройдут кратковременные дожди, максимальная температура в столице +8… +10 градусов, по области от 6 до 11 градусов тепла, но с учетом умеренного северо-западного ветра будет казаться, что холоднее», — сообщили в погодном центре «Фобос» РИА Новости.

19 сентября 2015 года выдалось теплым и без осадков, сообщает портал метеоновости. Температура воздуха днем составила 18,4 градуса тепла, а ночью не опускалась ниже 15-ти.

Самый теплый день 19 сентября выдался в 1909 году – в столице было +24,1. В 1884 году в Москву пришли заморозки — температура воздуха составила 5,3 градуса ниже ноля. Это день в 1885 году стал самым дождливым — в городе выпало 27 мм. осадков.

Фото: mospravda.ru