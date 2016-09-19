ЕДИНОРОССЫ ПОБЕЖДАЮТ ВО ВСЕХ ОДНОМАНДАТНЫХ ОКРУГАХ МОСКВЫ, ГДЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ

По результатам предварительного подсчета голосов во всех столичных одномандатных округах лидируют представители партии «Единая Россия».

Единороссы выставляли свои кандидатуры в 13-ти из 15-ти одномандатных округов Москвы. Результаты обработки протоколов участковых избирательных комиссий отображаются в онлайн-режиме на электронном табло в Центризбиркоме РФ.

Победу в одномандатном округе одерживает кандидат, набравший наибольшее число голосов.

В Центральном округе Москвы в лидеры вышел председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Николай Гончар. Вторым по количеству голосов идет представитель КПРФ Павел Тарасов, на третьем месте кандидат от партии «Парнас», профессор истории Андрей Зубов.

За бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко проголосовало более четверти избирателей Тушинского округа Москвы — 25,44%. На данный момент обработано 84% бюллетеней. У представителя «Яблока» Геннадия Гудкова 19%, кандидат от «Родины», военный эксперт Игорь Коротченко набирает 17,65%.

В Бабушкинском округе единоросс Иван Тетерин по предварительным подсчетам опережает Александра Потапова от КПРФ и лидера «Яблока» Сергея Митрохина.

Телеведущий и журналист Петр Толстой («Единая Россия») побеждает со значительным отрывом в Люблинском округе. За руководителя коммунистов Валерия Рашкина избиратели отдали в три раза меньше голосов.

В Кунцевском округе претендентом на победу становится депутат Госдумы от Общероссийского народного фронта (ОНФ) Вячеслав Лысаков.

Представитель ОНФ Любовь Духанина уверено лидирует в Орехово-Борисовском округе. В Нагатинском — депутат Госдумы от «Единой России» Елена Панина. В Новой Москве — член Совета Федерации, сопредседатель движения «Антимайдан» Дмитрий Саблин. Представители партии «Единая Россия» получили поддержку избирателей в Перовском округе (вице-спикер Госдумы Сергей Железняк), Преображенском (Антон Жарков), Ховринском (депутат Госдумы Ирина Белых), Черемушкинском (детский врач Дмитрий Морозов) и Чертановском (член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный) округах.

Выборы в Госдуму РФ прошли в столице без нарушений. По данным Центризбиркома, за представителей «Единой России» проголосовали около 38% москвичей.

Фото из открытых источников.