ОКОЛО ТРЕТИ ВЫПУСКНИКОВ НЕ ПРИШЛИ НА ПЕРЕСДАЧУ ЕГЭ

На пересдачу ЕГЭ в сентябре пришли чуть более половины учащихся, от числа подавших заявление.

«ЕГЭ по русскому языку в сентябре 2016 года сдавали 2,2 тысячи участников, явка составила 58% от общего числа подавших заявления. ЕГЭ по базовой математике сдавали 8,5 тысяч человек, или 70% из числа заявившихся», — сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Дополнительные экзамены по математике и русском языку проходили 5, 8 и 14 сентября.

Экзамены могли сдать ученики, не прошедшие государственную итоговую аттестацию (ГИА), либо получившие неудовлетворительные результаты по одному из предметов.

«Как и в прошлом году, мы наблюдаем низкий интерес выпускников к пересдаче экзаменов в осенние сроки. В то же время сентябрьский период позволил части выпускников 2016 года, не получивших аттестат по итогам основного периода экзаменов, улучшить свой результат и теперь у них есть возможность продолжить обучение в учреждениях среднего профессионального образования», — отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Фото: mospravda.ru