ЧТО БЫ ВЫ СДЕЛАЛИ, ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛ МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ?

А вот бывший владелец одного из крупнейших в мире титановых предприятий Владислав Тетюхин, четыре года назад входивший в список Forbes, вместо дворцов и яхт вложил все свои деньги… в Нижний Тагил. Точнее, построил там суперсовременный центр эндопротезирования, где ставят титановые протезы суставов.

Коренной москвич Владислав Тетюхин после института попал по распределению на титановый завод в городке Верхняя Салда, где прошел путь от мастера до директора предприятия. К середине «нулевых» его корпорация занимала около трети мирового рынка титана, который поставлялся таким гигантам, как Boeing и Airbus.

В середине 2000-х Владиславу Тетюхину понадобилась операция на колене, которую сделали в Германии, — и уже через несколько месяцев он смог встать на лыжи. И миллионер Тетюхин загорелся идеей. Он продал контрольный пакет своего завода и вложил деньги в провинциальную медицину, построив в Нижнем Тагиле супер-современную клинику, причем вникал во все процессы от строительства до медицинских процедур сам, обложившись книгами.

Сейчас в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре почти шестьдесят врачей, из которых только четверо — местные, остальные из Томска, Тюмени, Омска, Забайкалья, Оренбурга. Зарплаты относительно небольшие, зато есть возможность учиться за рубежом и новенькое жилье для персонала, прямо на территории медцентра. В самой больнице тоже всё «с иголочки», от операционных до отделения реабилитации, где инструкторы учат пациентов жить с новым суставом. Операции проводят как на платной основе, так и за счет госбюджета, то есть попасть в клинику Тетюхина можете и вы, welcome to Tagil!

Вряд ли бизнесмен Тетюхин рассчитывает вернуться в список Forbes: всю прибыль он планирует вкладывать обратно в медицинский центр. По словам бывшего партнера Владислава Тетюхина по титановому бизнесу, «если им овладевает идея, он находится вне экономического поля».

P. S. Несмотря на то, что Владиславу Валентиновичу Тетюхину за 80 и в правой ноге у него стальной протез, он ежедневно отжимается от пола по 50 раз в три подхода и катается на горных лыжах.

От себя: эта заметка сильно отличается от обычного новостного фона — ни тебе полковников с миллиардами под кроватью, ни тебе чернухи — просто хороший человек (лауреат Ленинской премии, как раз за работу с титаном, между прочим) решил сделать хорошее — для всех. Было бы здорово, если бы такие новости стали нормой жизни.

Автор: Лакки

Источник: http://timeallnews.ru/index.php?newsid=22516