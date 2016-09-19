ОФИЦИАЛЬНОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОЖАРЕ В ЗДАНИИ ПФР

В ночь на 17 сентября на западе Москвы в здании филиала Пенсионного фонда России произошел пожар

Оперативно прибывшие по вызову пожарные устранили возгорание в течение нескольких минут. В результате происшествия никто не пострадал.

Последовало Официальное разъяснение о произошедшем задымлении в помещении Главного управления ПФР №2 по г. Москве и Московской области:

Главное управление ПФР №2 по г. Москве и Московской области сообщает, что 17 сентября 2016 года в 00 ч 22 мин. на территории структурного подразделения Главного управления по адресу: г. Москва, ул. Домостроительная, д.1, корп.2 произошло задымление архивных помещений.

Сотрудником охраны сделан вызов в службу МЧС.

Задымление устранено.

Материального ущерба нет.

Архив пенсионных дел не пострадал.

Для расследования произошедшего создана комиссия.

Главное управление ПФР №2 по г. Москве и Московской области также сообщает, что расположенные по данному адресу: Клиентская служба «Солнцево-Ново-Переделкино», Управление по приему населения, отделы перерасчета, выплаты пенсий и других социальных выплат по районам Очаково-Раменки, Дорогомилово и Фили-Давыдково работают по графику в штатном режиме.