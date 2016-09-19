РОССИЯНЕ РАСПРЕДЕЛИЛИ БЮДЖЕТ

В сложившихся экономических условиях расходы на здравоохранение и оборону урезать нельзя, а сэкономить можно на госчиновниках и культуре.

36% россиян заявили, что необходимо сократить расходы на госуправление, 18% предложили урезать бюджет, выделяемый на культуру, кинематографию и СМИ. Таковы данные опроса ВЦИОМ, проведенного 27-28 августа 2016 года.

В то же время, 53% участников опроса заявили, что сокращать статью расходов на здравоохранение недопустимо. Треть респондентов (31%) говорят необходимости защиты ассигнований на науку и образование, национальную оборону (22%) и ЖКХ (18%).

«В условиях продолжающегося денежного сжатия россияне выделяют в качестве бюджетных приоритетов расходы на то, что непосредственно касается каждого или почти каждого из нас – здравоохранение и образование (и науку). Сразу за ними идет национальная оборона, сверхактуальная в условиях продолжающегося конфликта России с Западом и сохранения зон напряженности по периметру наших границ», — комментирует результаты исследования генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

По мнению эксперта, россияне готовы пожертвовать расходами «на нелюбимых чиновников». В отношении ЖКХ бытует мнение, что «денег там и так в избытке».