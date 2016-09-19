СТЕКЛЯННЫЕ ФАСАДЫ ПОЯВЯТСЯ У ПЯТИ КИНОТЕАТРОВ МОСКВЫ

Прозрачные фасады появятся у кинотеатров: «Будапешт» (СВАО), «Ангара» (ЮАО), «Киргизия» (ВАО), «Таллин» (ЮЗАО) и «Рига» (СВАО). Они превратятся в культурные центры с магазинами, кафе и ресторанами.

«Большие остеклённые фойе и прозрачные первые этажи в этих проектах делают объекты открытыми городу. Активная общественная жизнь в них сделает более безопасными и комфортными и прилегающие к ним улицы», — рассказал mos.ru главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Кинотеатр «Рига» с четырёх сторон вместо старых кирпичных стен «закроют» тонированным стеклом и светлыми керамическими панелями. Проектом предусмотрено строительство атриума и 4-х кинозалов.

Фото: mos.ru