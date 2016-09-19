ИЗ-ЗА РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ ОГРАНИЧАТ ДВИЖЕНИЕ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

В связи с реконструкцией общежития Московской государственной консерватории (МГК) им. П.Чайковского на двух участках улиц в центре Москвы ограничат движение транспорта.

«Движение ограничат с 20 сентября до 15 ноября на участке Зоологического пер., от д. 24, стр. 1 по ул. Малая Грузинская до пересечения с Новопресненским пер. и на Новопресненском пер. от пересечения с Зоологическим пер. до д. 3 на одной из двух полос круглосуточно», — приводит АГН «Москва» сообщение транспортного комплекса столицы.