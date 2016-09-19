СЕРГЕЙ НАРЫШКИН: ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ СТАЛА БОЛЕЕ ПРОЗРАЧНОЙ

С. Нарышкин сообщил, что Центральная избирательная комиссия продолжает подсчет голосов, но в целом картина понятная, выборы состоялись.

— Четыре политические партии будут представлены в парламенте. При этом, конечно, расклад голосов несколько поменялся, партия ЕР завоевала конституционное большинство. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел на избирательные участки, отдал свои голоса. Я поздравляю всех, и не только своих однопартийцев, но и представителей других политических сил, которые завоевали депутатские мандаты. Ну а тех, кто проиграл, я прошу достойно принять поражение. Думаю, нет, уверен, что достойная Дума седьмого созыва сохранит традицию и будет привлекать к дискуссии к обсуждению законодательных инициатив и представителей непарламентских партий. Ранее я неоднократно призывал кандидатов в депутаты вести свою избирательную кампанию достойно, проявлять уважение к политическим оппонентам и не допускать грязных технологий. Я благодарен всем, кто именно так и поступал. И должен сказать, что таких оказалось подавляющее большинство. Мы можем сказать, что сделан шаг вперёд в развитии демократических институтов. Государственная Дума седьмого созыва должна без раскачки приступить к основной законотворческой деятельности. Тем более, что совсем скоро правительство РФ внесет в Государственную Думу законопроект, его называют главным законом страны, о бюджете на очередной год. Вы помните что основным мотивом переноса парламентских выборов с декабря на сентябрь было то, что бюджет на очередной год должна принимать новая Государственная Дума. Таким образом бюджет следующего года не становится заложником избирательной кампании и я уверен, что при рассмотрении проекта бюджета в Государственной Думе будет больше патриотизма, будет больше профессионализма, а не популизма. Еще я хотел обратить внимание на большой объем работы, которая была проведена Центральной избирательной комиссией в ее обновленном составе. В результате весь избирательный процесс, избирательная кампания стала более прозрачной, понятной. Это тоже хороший результат. Я участвовал в выборах по одномандатному округу в Ленинградской области и, подав партийный список в региональную группу, которая включала три региона: Ленинградскую область, Карелию и Мурманскую область. Я хотел бы поблагодарить всех, кто поддержал меня и моих коллег, товарищей. Я с большим уважением отношусь к моим избирателям, моим землякам и сделаю все чтобы оправдать их доверие.

Сергей Нарышкин также назвал выборы в Госдуму большим событием для Крыма и Севастополя: «Хорошая явка — результат голосования в Крыму и Севастополе — подчеркнула факт, что Крым и Севастополь неотъемлемая часть России и навсегда».