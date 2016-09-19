ГОЛЛИВУДСКИЙ БЛОКБАСТЕР НА СЕТУНЬСКОМ СТАНЕ

Крепость каскадеров «Сетуньский Стан» стала Парком киноприключений. Грандиозное шоу каскадеров «Русский Форсаж -2», подготовленное легендарным Мастером Паниным и его бесстрашной командой каскадеров-экстремалов, перевернуло представление о человеческих возможностях.

Каждый человек хотя бы раз в жизни видел захватывающие фильмы, где в бесконечном потоке спецэффектов специально подготовленные актеры выполняют трюки, заставляющие затаить дыхание. Многочисленные зрители смогли понаблюдать за головокружительными трюками, которые происходят не на экране, а в реальности, на глазах. Шоу «Русский Форсаж» — это неповторимая постановка, имеющая оригинальный сюжет и представляющая собой самые сложные и зрелищные сцены из лихих голливудских блокбастеров: прыжки на мотоцикле через людей, битва автогиганта Биг-Фута и настоящего танка, гангстерская разборка в стиле Чикаго 30-х годов.

Были тут красивые девушки и пылающие мотоциклы, погони и перестрелки. Автомобили на полной скорости входили в управляемый занос и взмывали в воздух, показывая умопомрачительные трюки, бесстрашные мастера по высотным падениям прыгали с шестидесятиметрового трамплина без страховки, трейсеры танцевали на движущейся технике и демонстрировали чудеса акробатики.

Кульминацией программы стал «огненный портал» — опаснейший прыжок сквозь горящую трубу, который каскадер исполняет на рекордной скорости – 100 км/час. Не обошлось без рекордов и в одном из самых ожидаемых номеров «Призрачный гонщик», где было продемонстрировано самое продолжительное горение человека и мотоцикла в движении. 270 секунд огненного драйва – такое никто не может повторить в мире!

К новому сезону экстремалы подготовились основательно. Практически целиком обновили программу и добавили в нее немного романтики. «У нас новые трюки, новый экшн, новые погони. Новая любовь. Это любовь танка и автомобиля. Они любят друг друга — у них как бы это смычка», рассказывает постановщик трюков Игорь «Мастер» Панин.

От восторга ахала Елена Минашкина, фото автора