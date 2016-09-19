ФОРМАТ ГОСДУМЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕ ПРЕТЕРПЕЛ

Единый день голосования 18 сентября страна пережила. Остаются все те же четыре парламентские партии, но в другом соотношении – «Единая Россия» получает рекордное конституционное большинство — всего 343 мандата, в том числе 140 мандатов по федеральному округу и 203 одномандатных округа. Франции КПРФ и ЛДПР уменьшились. Эсеров осталось совсем мало.

КПРФ – 42 мандата (35 и 7). ЛДПР – 39 мандатов (34 и 5). СР – 21 мандат (14 и 7).

Обещанное расширение партийного спектра вылилось в два мандата для непарламентских партий. Один достался Рифату Шайхутдинову во главе «Гражданской платформы». Второй – лидеру партии «Родина» Алексею Журавлеву. Был человек единороссом, стал родинцем. Третий мандат за пределами списков, полученный мимо «Единой России», достался самовыдвиженцу Владиславу Резнику. Бывшего главу комитета по финрынку, некогда могучего единоросса, в Думе давно не видели, и по нему не грустили, учитывая заслуги этого человека в части проведения закона о раскрытии российского фондового рынка для спекулятивного капитала.

Понятно, что популярность национальной власти растет повсеместно как сопротивление глобализации и лишь в одной России естественная тенденция обеспечена управляющими возможностями. Эффект усилила грамотная подача «партии президента». Кремлевские партстроители отказались от набора артистов по принципу популярности в широких массах телезрителей и выдвинули на проходные места ряд специалистов затребованных профилей согласно вызовам времени.

Один из новых депутатов, политический журналист со стажем 25 лет Петр Толстой в комментарии «МП» сказал следующее: «Я считаю что наше общество взрослеет, и люди делают более осознанный выбор. И может быть по другим обстоятельствам, как бы по другим причинам. Это очень хорошо, это значит что процесс демократии в России приносит свои плоды».

Относительно даты первого заседания седьмой Думы пошли уклончивые намеки. Единственное, что Нарышкин подтвердил, есть план собрать Думу раньше положенного по Конституции срока 30 дней после дня голосования. Для такого случая Конституция дает право президенту назначить дату первого заседания новой Думы указом.

Элла Памфилова обещала объявить итоги в пятницу, но это потребует гигантских усилий невыспавшегося аппарата ЦИК. Ответственный за подсчет в ЦИКе Евгений Шевченко пояснил, что в пятницу, если все состоится, ЦИК утвердит постановление, и список будет вывешен на его сайте. В тот же день отправят 450 телеграмм с уведомлениями о возможности принять депутатский мандат. В течение пяти дней кандидат должен представить либо отказное заявление, либо согласие в комплекте с приказом об освобождении от должности, несовместимой с работой депутата.

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