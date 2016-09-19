СТОЛИЧНЫЙ МЭР БОРОЗДЫ НЕ ИСПОРТИЛ

Не являлось большим секретом то обстоятельство, что результаты московского списка «Единой России» могли стать своеобразным плебисцитом лично для Сергея Собянина, который этот список и возглавил.

Фактически на референдум выносились все нововведния столичного градоначальника – от платных парковок до выстилания проспектов плиткой, которые, скажем прямо, далеко не у всех вызывали восторг. Более того, медийно-интернет шумиха по этому поводу достигла такого градуса, что в пору было принимать ставки на конечные результаты голосования. Пожалуй, нигде в России местные преобразования не становились предметом столь жарких споров, что все глобальные геополитические проблем оказались отодвинутыми далеко на второй план. И это в самом политизированном городе страны!

К тому же все столкновения мнений наслаивались на многочисленные спекуляции по поводу возможных постэлекторальных перестановок в верхах, одним из героев которых неизменно становился и Сергей Собянин. Словом, все «рукопожатные персоны с приятными лицами» замерли в тревожном ожидании. Все помнили, что на мэрских выборах Навальный сенсационно получил аж 25 процентов, что дало повод президенты выразить легкое недоумение и отметить , что Собянин, конечно, не Робеспьер. В смысле, не площадной оратор. Но уже выборы в Мосгордуму «реабилитировали» столичного лидера, продемонстрировав, что не словом единым жива большая политика.

И вот теперь – 37, 55 процентов. Конечно, Москва далеко не Чечня. И весомые 9 процентов Яблока, в целом провалившего кампанию, весьма показательны. Но всякая фронда с фигой в кармане имеет свои пределы. И смысловые, и деловые. Никому не удалось приватизировать недовольство. При том, что все свои ожидания либералы связывали именно с двумя столичными городами.

Но в целом столичные выборы дали вполне европейские результаты. Победа у «Единой России» чистая. Но без ненужным накатов.