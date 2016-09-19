ЛИТВИНОВА И СМИРНОВА ЕЗДЯТ В ПЕТЕРБУРГ ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ

В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Петербург. Только по любви». На премьере собралась большая часть съемочной команды, а представили картину режиссеры Рената Литвинова и Авдотья Смирнова.

На самом деле режиссеров у ленты больше, потому что она – собранные в один ряд семь историй о самом красивом городе России, «рассказанные» кинематографичес ким языком. Каждую из киноновелл сняли также Анна Пармас, Оксана Бычкова, Наталья Кудряшова, Аксинья Гог, Наталья Назарова. У каждой – свое название, свои герои, свой сюжет. Но все они так или иначе связаны с одним из самых красивых городов России. Как отмечает продюсер Сергей Сельянов, решив взяться за работу, он с командой решил поделиться со всеми радостью: нынче в режиссуре появилось сразу много талантливых и ярких женщин. Потому о «мужском» городе Петрограде – Петербурге решено было сделать фильм, наполненный женской логикой, как со стороны создателей, так и со стороны героинь.

«В Петербурге легко почувствовать себя влюбленным, — говорится в синопсисе. — Здесь запросто решаются на авантюры, вмиг меняют рабочий комбинезон на вечернее платье и готовы доверить свою судьбу шаману. В этом городе иногда кажется, что если прыгнуть с крыши, то можно взлететь, что бронзовые скульптуры вот-вот оживут…»

До официальной премьеры в этом году фильм «Петербург. Только по любви» с успехом был «обкатан» на нескольких российских киносмотрах. Эта же лента открывала фестиваль «Кинотавр». По словам Ренаты Литвиной, одной из особенностей киноальманаха, наряду с тем, что сюжеты всех семи вошедших в него новелл непосредственно связаны с городом, стал тот факт, что работавшие над картиной режиссеры — женщины. Таким образом, фильм предлагает взглянуть на затрагиваемые в нем вопросы глазами прекрасной половины человечества.

В фильме заняты актеры: Надежда Маркина, Анна Уколова, Светлана Камынина, Максим Виторган, Никита Смольянинов, Михаил Боярский, Софья Заика, Анастасия Пронина и другие.

В прокат картина выходит 22 сентября.

Татьяна БЕЛОНОЖКИНА, Оксана МЕРЗЛИКИНА.