ЛИТВИНОВА И СМИРНОВА ЕЗДЯТ В ПЕТЕРБУРГ ТОЛЬКО ПО ЛЮБВИ

В московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Петербург. Только по любви». На премьере собралась большая часть съемочной команды, а представили картину режиссеры Рената Литвинова и Авдотья Смирнова.
На самом деле режиссеров у ленты больше, потому что она – собранные в один ряд семь историй о самом красивом городе России, «рассказанные» кинематографичес
«В Петербурге легко почувствовать себя влюбленным, — говорится в синопсисе. — Здесь запросто решаются на авантюры, вмиг меняют рабочий комбинезон на вечернее платье и готовы доверить свою судьбу шаману. В этом городе иногда кажется, что если прыгнуть с крыши, то можно взлететь, что бронзовые скульптуры вот-вот оживут…»
До официальной премьеры в этом году фильм «Петербург. Только по любви» с успехом был «обкатан» на нескольких российских киносмотрах. Эта же лента открывала фестиваль «Кинотавр». По словам Ренаты Литвиной, одной из особенностей киноальманаха, наряду с тем, что сюжеты всех семи вошедших в него новелл непосредственно связаны с городом, стал тот факт, что работавшие над картиной режиссеры — женщины. Таким образом, фильм предлагает взглянуть на затрагиваемые в нем вопросы глазами прекрасной половины человечества.
В фильме заняты актеры: Надежда Маркина, Анна Уколова, Светлана Камынина, Максим Виторган, Никита Смольянинов, Михаил Боярский, Софья Заика, Анастасия Пронина и другие.
В прокат картина выходит 22 сентября.
Татьяна БЕЛОНОЖКИНА, Оксана МЕРЗЛИКИНА.