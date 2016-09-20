В МОСКВЕ ПОЯВЯТСЯ БЕСПИЛОТНЫЕ ТАКСИ

Столичные власти рассматривают возможность запуска в Москве беспилотных такси. Автомобили без руля и педалей с технологией интеллектуального распределения заказов будут ездить по специальным выделенным полосам.

«Яндекс.Такси» уже начал переговоры с автопроизводителями о поставках автомобилей. Об этом m24.ru рассказала руководитель PR-проектов сервиса Элина Ставиская.

К настоящему моменту уже подписано соглашение о сотрудничестве с ПАО «КАМАЗ» по разработке системы полуавтономного управления автомобилем. Оно будет основано «на комплексе технологий искусственного интеллекта: компьютерного зрения, машинного обучения, речевых технологий». Система будет способна самостоятельно удерживать машину в полосе, применять экстренное торможение и контролировать степень усталости водителя.

Первые беспилотные такси уже появились в США. По итогам их тестирования власти Москвы примут решение о внедрении инновации в столице. В Мосгордуме отмечают, что появление беспилотных такси на дорогах потребует внести изменения в ПДД.