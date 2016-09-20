ВОДИТЕЛИ МАРШРУТОК ОДЕНУТ УНИФОРМУ

Единый дресс-код для водителей столичных маршрутных такси планируется ввести до конца года. Предполагается, что это будут рубашки синего или голубого цвета, как у сотрудников ГУП «Мосгортранс».

«Мы постепенно идем к формализации дресс-кода как такового. Я думаю, что до конца года окончательно все решим. Предварительно это будет такая же форма, как у водителей ГУП «Мосгортранс», – рассказал m24.ru исполнительный директор Транспортной ассоциации московской агломерации (ТАМА) Норайр Блудян.

В некоторых транспортных компаниях уже ввели некий дресс-код, запретив водителям выходить на работу в футболках.

Фото: http://mospravda.ru/