ПАРАД РЕТРОТРОЛЛЕЙБУСОВ ПРОЙДЕТ В МОСКВЕ 1 ОКТЯБРЯ

В первую субботу октября москвичи смогут увидеть один из первых советских троллейбусов, корпус которого выполнен из дерева. ЯТБ-1 был произведен в 1936 году на Ярославском автомобильном заводе.

Такие модели ходили по улицам города до конца 40-х годов. Уникальный троллейбус обнаружили под Зеленогорском (Санкт-Петербург) — с 1954 года его использовали как дачный домик. Сейчас отреставрированная машина хранится в петербуржском музее городского электрического транспорта и будет доставлена в Москву на праздник.

К 83-летию московского троллейбуса 1 октября в Москве пройдет парад ретротехники. Москвичи смогут увидеть коло двух десятков экспонатов разных времен. «Посетители праздника смогут зайти внутрь троллейбусов, сфотографироваться с ними, а также с актёрами, переодетыми в костюмы разных эпох», — сообщает mos.ru.

Троллейбусы пройдут по Кутузовскому проспекту, Смоленскому и Зубовскому бульварам, Новолужнецкому проезду, Комсомольскому проспекту и остановятся на Фрунзенской набережной.