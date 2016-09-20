РОССИЯНЕ ОПАСАЮТСЯ БРАТЬ КРЕДИТЫ И ТРАТИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ

При сложившейся экономической ситуации потребительские настроения россиян улучшаются. Индексы потребительского (36 п) и кредитного (22 п) доверия достигли максимума в текущем году. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Доля россиян, опасающихся брать кредиты, снижается. Однако большинство респондентов все же уверены, что сейчас не самое подходящее для кредитов (79%) и крупных покупок (60%).

При этом мнения россиян разделились почти поровну относительно того, стоит ли хранить деньги в банках (36%) или их нужно забрать (38%). 61% респондентов заявили, что сейчас лучше тратить по минимуму, стараясь сохранить максимально возможную сумму на будущее.

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