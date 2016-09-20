В «АЭРОФЛОТЕ» РАССКАЗАЛИ, ГДЕ ТЕРЯЕТСЯ БАГАЖ

Чаще всего багаж пассажиров «Аэрофлота» теряется в аэропортах Парижа, Рима, Амстердама и Нью-Йорка.

Как рассказали в пресс-службе авиакомпании АГН «Москва», как правило, это происходит из-за некорректной работы системы обработки багажа транзитных пассажиров.

«Зачастую багаж теряют транзитные пассажиры вследствие ошибок в других портах или форс-мажорных обстоятельств. Потеря багажа чаще всего происходит из-за некорректной обработки багажа в СОБ (система обработки багажа), а также, в меньшей степени, по причине человеческого фактора. По статистике, потери багажа чаще всего происходят в Париже, Риме, Амстердаме, Нью-Йорке», — сказал собеседник агентства.

С начала года компания «Аэрофлот» вернула пассажирам практически все потерянные чемоданы — 99,4%.

Собеседник агентства подчеркнул, что багаж несвоевременно отправляется из аэропортов-хабов (Амстердам, Рим, Париж, Нью-Йорк). Компания «Аэрофлот» в таких случаях берет на себя все проблемы по поиску и досылке багажа.

Фото: http://mospravda.ru/