В МОСКВЕ ВКЛЮЧАЮТ ОТОПЛЕНИЕ

Отопление во всех домах столицы включат уже на этой неделе. Коммунальные службы приступили к поэтапному подключению объектов. В первую очередь отопление включат на социальных объектах – детских садах, школах, больницах, а затем в жилых домах.

«Сегодня по поручению мэра Москвы Сергея Собянина мною подписано распоряжение о начале пуска тепла. Эти работы будут вестись поэтапно, подключение всех потребителей завершится в течение пяти дней», — приводит слова заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова АГН «Москва».

Отопление в Москве включают, когда среднесуточная температура воздуха не поднимается выше отметки 8 градусов в течение пяти дней.

Фото из открытых источников.