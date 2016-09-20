ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК «ОРАНЖЕВОЙ» ВЕТКИ ЗАКРОЕТСЯ НА РЕМОНТ

В связи с работами по капитальному ремонту пути 25 сентября будет закрыт центральный участок Калужско-Рижской линии подземки.

Как сообщает mos.ru, для пассажиров закроют станции «Сухаревская», «Тургеневская», «Китай-город» и «Третьяковская». Поезда будут следовать на участках «Новоясеневская» — «Октябрьская» и «Проспект Мира» — «Медведково». Кроме того, будут закрыты переходы между станциями «Тургеневская» — «Чистые пруды» и «Тургеневская» — «Сретенский бульвар».

В обычном режиме Калужско-Рижская линия столичной подземки заработает в 5:30 в понедельник, 26 сентября.

Фото: http://mospravda.ru/