СЕРГЕЙ СОБЯНИН: ИННОВАЦИОННАЯ МОСКВА — НЕ ПРИХОТЬ, А НАСУЩНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

Торжественное открытие 33-й Всемирной конференции Международной ассоциации технопарков и зон инновационного развития состоялось в Центре международной торговли. В российской столице такое мероприятие проводится впервые.

— Здесь собрался цвет инновационного сообщества мира, — отметил мэр Москвы Сергей Собянин, приветствуя участников и гостей. — Я вам должен сказать, что вы собрались в нужное время в нужном месте. Москва является одной большой инновационной территорией. У нас трудятся около 300 тысяч исследователей в десятках университетах, академических и прикладных институтах, на крупных высокотехнологичных предприятиях, которые выпускают все, начиная от автомобилей до космических ракет.

Глава города подчеркнул, что Москва крайне заинтересована в инновациях, в том числе при принятии важных для города решениях.

За последние годы в столице появилось 26 технопарков, где трудится 30 тысяч человек. И если первые создавались на бюджетной основе, то сейчас они открываются на основе частных инициатив частных предприятий.

По словам градоначальника, в Москве можно получить самый разнообразный спектр площадок. Это и только проектируемая технологическая долина МГУ, и начатое строительство технопарка Физтеха, и уже огромный проект в Сколково. Также это большое количество технопарков на базе депрессивных промзон, которые превращаются в точки технологического развития.

Важно, что будущих инноваторов в столице готовят со школьной скамьи. Так, в Москве реализуется программа профподготовки старшеклассников на базе ведущих вузов.

Мэр напомнил, что инновационное развитие Москвы играет важную роль в развитии систем городского управления: в столице действуют современные системы оказания услуг горожанам. Это и одна из лучших в мире Единая медицинская информационная система, и интелектуально-транспортная система, и система краудсорсинга для принятия общегородских решений, а также система «Активного гражданина» — голосования по самым сложным городским проблемам, представление государственных услуг.

— Инновационное развитие Москвы не прихоть, а насущная необходимость, поэтому мы будем и дальше поддерживать это движение, — пообещал Сергей Собянин.

Всего в рамках конференции IASP принимают участие представители более 60 стран. В программе запланированы около тысячи встреч, где представители технопарков будут обмениваться мнениями, обсуждать насущные вопросы и проблемы.

Лидия МИЛОВИДОВА.

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