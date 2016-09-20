МЯСНАЯ НЕДЕЛЯ НАЧИНАЕТСЯ В МОСКВЕ

Гастрономический фестиваль «Золотая осень» пройдет в столице 23 сентября по 9 октября.

Фестивальная программа разработана Правительством Москвы совместно с Министерством сельского хозяйства в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В городе в эти дни будет организовано 49 специализированных торговых площадок, где можно будет приобрести самые разные продукты: мясо, сыр, колбасы, сезонные овощи.

В центре Москвы 10 площадок фестиваля будут работать по программе «Мясная неделя». Производители привезут на продажу мраморную говядину, оленину, мясо кабана, косули, медвежатину. А еще – курицу, индейку, гусятину, цесарку и перепелку, разнообразные консервы и паштеты, а также продукты переработки: ветчину и колбасу.

Как рассказал эксперт по мясу фестиваля «Золотая осень», представитель компании «Меридиан» Михаил Смирнов, российские производители представят и привычные всем форматы мясных продуктов (это гуляш, жаркое, суповые наборы, наборы для холодца, рибай, филе миньон), и гораздо более необычные. Так, на фестивале посетители смогут приобрести сахарные косточки, порезанные вдоль и поперек, и даже поверхностный корпусной жир бычков ангус: по словам Михаила, жир в кубиках стоит использовать вместо масла для жарки – он полезнее и придает блюдам совершенно новый вкус.

Открытый мясной рынок развернет торговлю на площади Революции. Он будет организован по принципу ярмарки — покупателям покажут шоу и пригласят на мастер-классы.