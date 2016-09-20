МАСТЕРА БОРЬБЫ С ОГНЕМ

В начале осени в столице традиционно проходит награждение победителей конкурса «Московские мастера». В 2016 году в нем приняли участие представители различных профессий, всего более 16 тысяч человек. За звание лучших из лучших боролись также столичные огнеборцы и спасатели.

Победителей конкурса самых смелых, самых мужественных и умелых тепло приветствовала председатель Комитета общественных связей столицы А. Александрова: «Наш конкурс стал доброй городской традицией. В этом году он уже девятнадцатый, а это более 1 миллиона профессионалов. И сегодня еще 93 человека пополнят команду московских мастеров. Мы проанализировали, какими качествами обладают московские мастера — это, как минимум, лучшие в своей профессии, глубоко знающие свой предмет и свою профессию, и по–настоящему любящие свое дело».

Лучшим пожарным 2016 года стал Сергей Тарасов ( на фото), пожарный 61 пожарно-спасательной части 30 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы по г. Москве.

Серебряным призером – Александр Абакумов, пожарный пожарного отряда № 211 Пожарно-спасательного центра г. Москвы.

Почетное третье место занял Дмитрий Смирнов, мастер-пожарный 51 специализированной пожарно-спасательной части 29 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы по г. Москве.

Приз и диплом Оргкомитета «Московских мастеров» вручили самому молодому участнику финального этапа конкурса «Лучший пожарный», 21- летнему Вадиму Ситникову — пожарному 89 пожарно-спасательной части 24 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы по г. Москве.

Лауреатами в номинации «Лучший спасатель» стали: Николай Галайко, спасатель 2-го класса в аварийно-спасательном отряде № 6 Пожарно-спасательного центра города Москвы, Николай Банников, спасатель 206 пожарно-спасательного отряда и Александр Другов спасатель 1–го класса АСО № 8.

Спасти, сохранить, помочь, защитить – в этих четырех словах можно выразить работу, которую с честью выполняют московские пожарные и спасатели, демонстрирующие не только высочайший профессионализм, но и беззаветную самоотверженность и мужество. Это нелегкий, рискованный, но благодарный труд, и награда за него – спасенные жизни, искренняя человеческая благодарность, общественное признание и авторитет.

Елена Минашкина, фото автора