БОЛЬШОЙ ТЕАТР. ДЕБЮТ АННЫ НЕТРЕБКО И ДРУГИЕ СОБЫТИЯ

Новый 241-й сезон Большого театра открылся традиционными гастролями миланского Театра Ла Скала.

Сегодня, в период сложной финансовой ситуации в стране, театр смог все же принять знаменитый итальянский оперный дом благодаря поддержке нового партнера – ГУМа — в рамках Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес». Раннюю оперу Верди «Симон Бокканегра» , которую у нас практически не ставят, публика Большого театра приняла с большим интересом. И постановка, и музыка в исполнении оркестра под управлением знаменитого дирижера Мун -Вун Чунга и солисты были встречены с воодушевлением…

Сразу после выступления гостей Историческая сцена открыла новый сезон главным хитом русского оперного искусства – «Борисом Годуновым» Мусоргского. На сборе труппы в комедийном ключе вспомнили прошедший сезон. Модный тренд – фильм о значимых событиях — был озвучен монологами Огурцова из рязановской «Карнавальной ночи». Было и смешно, и грустно. Увы, 240-й сезон не был отмечен потрясающими художественными достижениями. Ожидания не совсем оправдались. И если работы драматических режиссеров Римаса Туминаса и Тимофея Кулябина — «Катерина Измайлова» Шостаковича и «Дон Паскуале» Доницетти – были если не безоговорочно, но все же благосклонно приняты музыкальной общественностью, то «Иоланта» Чайковского в постановке Сергея Женовача и «Осуждение Фауста» Берлиоза в постановке Петера Штайна вызвали скорее отторжение. Удачным оказался «Каменный гость» Даргомыжского в постановке молодого режиссера Дмитрия Белянушкина, а также оригинальный балет «Ундина» Вячеслава Самодурова.

Новый сезон обещает фейерверк премьер. Самая ожидаемая – ближайшая. Уже 16 октября состоится премьера оперы «Манон Леско» Пуччини в постановке Адольфа Шапиро. Музыкальный руководиель — итальянский маэстро Ядер Биньямини. В заглавной партии в Большом театре дебютирует неподражаемая Анна Нетребко, которая сейчас находится в расцвете вокального мастерства и зените мировой славы. Де Грие будет петь ее супруг — азербайджанский тенор Юсиф Айвазов, который дебютировал в Большом в 2010 году в опере «Тоска». Дуэт предстанет только в трех премьерных спектаклях.

Еще одна мировая звезда — баритон Дмитрий Хворостовский – наконец-то выступит на главной сцене России. Такой парадокс: покорив весь мир, певец ни разу не выступал в Большом театре. Два представления оперы «Дон Карлос» Верди в декабре пройдут с участием Дмитрия Хворостовского. Эти выступления будут поистине уникальными благодаря ансамблю солистов: партнерами певца станут оперные дивы Хибла Герзмава и Екатерина Губанова. Впервые на эту сцену выйдет и знаменитый Ильдар Абдразаков. Гендиректор театра Владимир Урин сказал, что переговоры с Хворостовским велись не первый год, но в прошлом сезоне его выступлению помешала болезнь…

Музыкальный руководитель и главный дирижер Туган Сохиев рассказал и о других оперных премьерах. В ноябре состоится премьера редко исполняемой оперы Бриттена «Билли Бадд». Это совместная работа с Английской национальной оперой. В спектакле будут слышны лишь мужские голоса — ведь действие происходит на корабле. Опера Вайнберга «Идиот» по одноименному роману Достоевского будет представлена на сцене театра в феврале. Дирижер-постанов щик — поляк Михал Клауза, режиссер — Евгений Арье. Завершит сезон в июне опера Римского-Корсако ва «Снегурочка» в постановке Александра Тителя. Артисты Молодежной оперной программы представят в концертном исполнении оперу Россини « Путешествие в Реймс».

Руководитель балетной труппы Махар Возиев сообщил о планах. Главное — фестиваль балетов Юрия Григоровича к его 90-летию. Пройдут также юбилейные вечера, посвященные Марису Лиепе и Михаилу Лавровскому. Лишь в июле пройдет самая ожидаемое событие сезона- балет «Нуреев», который готовит команда успешного «Героя нашего времени»: хореограф Юрий Посохов, режиссер Кирилл Серебренников, композитор Илья Демуцкий, дирижер Антон Гришанин.

Ирина ШВЕДОВА.

На снимке: Владимир Урин, Туган Сохиев и Махар Возиев дают интервью.