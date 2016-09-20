НЕЛЕГАЛЬНЫЕ МАРШРУТКИ УБЕРУТ ДО КОНЦА 2016 ГОДА

На автобазе ООО «Трансавтолиз» подвели итоги первого месяца работы официальных коммерческих перевозчиков, заключивших государственные контракты.

Уже месяц столица живет без раздолбанных маршруток, громкого шансона в салоне, «многоруких» водителей и риска не доехать до места назначения.

Журналисты и любопытствующие горожане смогли «проводить в последний путь» маршрутные такси старого образца, на которых раньше перевозили пассажиров в Москве. Помните, такие желтые машины, с дырами в полу и ржавыми грохочущими дверями? На стенах можно было увидеть образцы народного творчества водителей в виде забавных объявлений типа «Кричите громче — водитель глухой», «Орешки есть с кожурой, пиво пить с бутылкой!», «Думай — не думай, сиди — не сиди, будь ты сам Путин — проезд оплати!»



Шутки шутками, но старые маршрутные такси, организованные нелегальными перевозчиками, приносили много проблем городу. Разная цена проезда, риск для пассажиров, нарушения ПДД, затрудненность проверок … В результате реформы наземного транспорта установлены новые требования к качеству пассажирских перевозок на автобусных маршрутах Москвы. Сегодня официально в столице работают только те коммерческие перевозчики, которые заключили государственный контракт и готовы работать по правилам, которые установил город. С 15 августа перевозить пассажиров в Москве имеет право ГУП «Мосгортранс» и 8 частных перевозчиков, заключивших государственные контракты. Это компании «Трансавтолиз», «Гепарт», «Таксомоторный парк №20», «ГорТакси», «Авто-Карз», «Транс-Вей», «Альфа-Грант» и ТК «Рико».

На многочисленные вопросы журналистов ответили Дмитрий Пронин – заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы; Сергей Дьяков – руководитель ГКУ «Организатор перевозок» ; Александр Тур – генеральный директор ГК «Автолайн» и Мурад Султанов – генеральный директор ООО «Гепарт».

«Транспорт частных перевозчиков в Москве качественно меняется в лучшую сторону. Важно, что это отмечают сами пассажиры. Мы наладили систему реагирования на просьбы жителей и стараемся действовать оперативно. С 15 августа по итогам обращений пассажиров мы дополнительно поставили на маршруты 171 автобус, на 149 маршрутах транспорт стал ходить чаще, а 3 маршрута изменили трассу следования, кроме того, принято решение об организации 20 новых остановок. Мы будем работать в таком режиме, пока не убедимся, что маршрутная сеть наземного транспорта удобна для всех. Мы начали работать над новой транспортной моделью более года назад и хотим интегрировать всех частных перевозчиков в единую систему. Она дает неоспоримые выгоды пассажирам и городу: общая маршрутная сеть, единые билетные решения, отсутствие разницы между перевозчиками», – отметил заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы Дмитрий Пронин.

В 2015 году для обновления автопарка частных перевозчиков закуплено около 2 тысяч автобусов разной вместимости. По новым правилам перевозчики переходят на работу по госконтрактам, за несоответствие новым стандартам их будут штрафовать, а за серьезные ДТП – расторгать договор. Система мотивации перевозчиков рассчитана таким образом, чтобы им было невыгодно понижать уровень сервиса. За нарушение государственного контракта начисляют штрафные баллы, которые уменьшают оплату компаний по итогам месяца.

Пассажиры легко отличат легального перевозчика: на остановку прибудут симпатичные ярко-синие машины с белым символом московского городского транспорта.

Теперь компании-перевозчики не смогут ради наживы впихивать в маленькие машины множество пассажиров — горожан будут возить новые автобусы, они должны быть оснащены системой ГЛОНАСС и видеокамерами. Транспорт оснащен климат-контролем, водителям категорически запрещено курить в салоне и останавливаться в неположенных местах. Водители обязаны следить, чтобы салон автобуса был чистым, без несанкционированной рекламы и объявлений, проверять, соответствует ли температура в салоне требованиям госконтракта, исправно ли работает оборудование. Следят за соблюдением правил сотрудники ГКУ «Организатор перевозок». С помощью специального мобильного приложения контролеры могут в режиме онлайн передавать властям всю информацию о нарушениях перевозчика.

Как рассказал руководитель государственного казенного учреждения «Организатор перевозок» Сергей Дьяков, нелегалы работают там, где не справляется городской перевозчик и где пассажиропоток слишком велик. «Больше всего таких случаев фиксируется на окраинах, потому что там больше востребованность. Они выходят туда в часы пик, собирают наибольшее количество пассажиров. Днем они не работают. Они не заинтересованы в том, чтобы работать пустыми», — отметил руководитель ГКУ «Организатор перевозок».

Дмитрий Пронин согласился, что нелегалы нацелены выходить в момент пикового спроса, но отметил, что просчетов в реформе допущено не было. С. Дьяков и Д. Пронин заверили, что с нелегалами ведется активная борьба, и контролирующие органы совместными усилиями «уберут» нелегалов с улиц города до конца 2016 года. «В среднем за день арестовывается 25-30 машин», — уточнил руководитель ГКУ «Организатор перевозок». Дмитрий Пронин также отметил, что контролирующим органам сложно выявлять случаи оказания незаконных перевозок из-за того, что они осуществляются в течение непродолжительного времени. «Приходится применять очень много усилий для того, чтобы нелегального водителя найти, поймать, привлечь к ответственности, применить статьи административного кодекса».

О проблеме нелегальных перевозок рассказал и генеральный директор транспортной компании «ГЕПАРТ» Мурат Султанов, которая обслуживает семь из 221 маршрута: «Они (нелегальные автобусы) исчезли с наших маршрутов. Но я знаю, что в городе они остались, потому что я вижу их постоянно — они работают».

Выступавшие отметили, что горожане оценили комфорт и возможность использования городских билетов в новых автобусах ̶ это показали результаты независимого опроса пассажиров. Растущая популярность коммерческих маршрутов связана с новыми преимуществами, которые получили пассажиры. Впервые коммерческие автобусы стали доступны для маломобильных граждан. За лето в Москве появилось более тысячи новых автобусов со специальной аппарелью, чтобы маломобильные пассажиры могли комфортно заехать в салон. До реформы, в маршрутках проезд оплачивался только наличными, а в новых автобусах установлены валидаторы, которые принимают все городские билеты. У москвичей впервые появилась возможность проехать по одному билету в любом общественном транспорте – от автобуса до электрички, независимо от перевозчика. Сейчас в новых комфортабельных автобусах коммерческих перевозчиков действуют общегородские проездные билеты: «ТАТ», «Единый» и «Тройка», что позволяет пассажирам экономить до 30% . Кроме того, льготники впервые получили возможность ездить в любом общественном транспорте по социальным картам. За прошедший месяц новыми коммерческими автобусами воспользовалось более 12 миллионов человек, из них более 4 миллионов – школьники, пенсионеры и другие льготники.

Сегодня руководители легальных перевозчиков и водители новых маршруток полны желания вписаться в ритм города, заслужить доверие и признание москвичей и гостей столицы. Пассажиры могут быть спокойны — больше никого не повезет нетрезвый или не имеющий водительских прав шофер! Все водители частных перевозчиков перед рейсом проходят обязательный медицинский осмотр, на работу принимаются только высококлассные водители, имеющие большой стаж работы и обязательный опыт передвижения по Москве. Компании даже предложили придумать единую форму для водителей: это будет своеобразный стандарт для перевозчиков, похожий на форму водителей государственных автобусов и троллейбусов.

Старые маршруты сняты, но новые еще не в полной мере закрыли потоки пассажиров, часто поступают жалобы от граждан. Руководители частных транспортных компаний и столичные чиновники заверили, что наземный транспорт в Москве работает под постоянным контролем. При Департаменте транспорта функционирует штаб, который анализирует работу городских маршрутов и адаптирует ее под запросы горожан. Участники рабочей группы ежедневно корректируют график движения автобусов с учетом пожеланий москвичей.

Елена Минашкина, фото автора