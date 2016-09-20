РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА В ДЕТАЛЯХ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

В рамках московского просветительско- образовательного проекта «Университетские субботы» в столице в эти выходные стартует новый проект — «Исторические субботы».

Встречи будут проводиться в формате экскурсий, викторин и квестов на ВДНХ и в Центральном музе е Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, где ребята будут знакомиться с историческим прошлым России.

В рамках первой встречи школьники посетят историко-литерат урную экскурсию «Русский характер», диораму «Курская битва», Зал Славы Центрального музея Великой Отечественной войны. Они также примут участие в мастер-классе «Фронтовой треугольник», где узнают, как выглядело письмо в военное время и как его писали.

Вторая экскурсия будет называться: «Разгром милитаристской Японии». Ее участникам расскажут о деталях советско-японско й войны 1945 года, основных военных стратегических операциях, проведенных войсками Красной армии, и действиях союзников.

Ознакомиться с расписанием мероприятий и записаться на них можно на сайте «Исторические субботы» — http://hist.educ om.ru/.