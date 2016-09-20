ВОДА И ПЛАМЯ В «КРУГЕ СВЕТА»

Москва умеет делать самые крутые и масштабные проекты, с такой единодушной позицией прошла пресс-конференци я в МИА Россия сегодня о предстоящем фестивале «Круг света».

Одно из крупнейших в мире развлекательных мероприятий пройдет с 23 по 27 сентября на шести площадках столицы: Главном здании МГУ им. М.В. Ломоносова, Гребном канале, ВДНХ, Большом театре, Концертном зале «Известия Hall», Центре Digital October при поддержке Правительства Москвы. В прошлом году был установлен рекорд посещаемости – около 7,5 миллионов человек. Видеопроекция на фасаде комплекса зданий Министерства обороны РФ была признана самой масштабной и занесена в Книгу рекордов Гиннеса.

Руководитель Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы Владимир Черников без лишней скромности заявил: «То что делают наши художники по свету — не делает никто. Настоящий фестиваль культуры света. Мы можем показывать не только военный, но и креативный потенциал. Начинали с пяти участников, будет 126. Наш фестиваль остается абсолютно бесплатным. Пиротехническое шоу — 26 тыс залпов в течение трех дней. Бюджет фестиваля 1,2 млрд руб. и только треть тратит правительство Москвы. 400 млн на безопасность. Одновременно могут посмотреть более полумиллиона человек. Представьте себе, какая сложнейшая логистика. Хотим удивить не только технологиями, но и креативом. К нам приезжают лучшие художники по цвету».

Креативный директор компании Sila Sveta Александр Ус участвует в проекте с самого начала. Когда ему сказали, что будет проекция на МГУ, бросил все дела. По его словам, МГУ сложное здание — сталинский ампир, много глубин. Предстоит сделать фактическую трансформацию здания, на его фасаде покажут мульфильм. Креативный директор Коммуникационной группы LBL Владимир Демехин рассказал, что особенностью этого сюжета стала длительность контента — 20 минут. Герои — волчонок и альбатрос — летят по России, спасая все живое от потревоженного духа огня из вулкана на Камчатке. Креативный директор компании DOBRO Алексей Димков осветил технические секреты: «50 мегапикселей — это очень много. У нас в стране никто с этим не работал. Десятки терабайт дискового пространства». Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Николай Дроздов будет озвучивать дух воды.

О «Круге света» говорят — «крейзи», такая завернутость ума действительно есть. Самая популярная передача у нас «На грани безумия». То, что творится на этом шоу, действительно на грани безумия – в хорошем смысле.