ХАНСКАЯ СТАВКА ОТКРЫЛАСЬ В МОСКВЕ

На ВДНХ в рамках Дней Астаны в Москве представили национальную казахскую экспозицию.

Раскинулась бескрайняя казахская степь, поражает красотой и простором…. Какое раздолье для отважных и трудолюбивых степных кочевников-казахов! А вот и аул показался – яркие необычные юрты- традиционное жилище казахов-степняков.

Хозяева радушно встречают гостей. Звучит народная песня, вьется дымок костра, разжигают аппетит ароматные запахи традиционных казахских блюд. Вы думаете, я веду репортаж из казахской степи? И да, и нет.

Почувствовать себя сыном степей, изучить историю и культуру кочевых народов, научиться строить юрты и овладеть национальными танцами и песнями — это и многое другое предлагает «Казахский этноаул», который открылся 19 сентября на ВДНХ. Экспозиция проходит в рамках Дней Астаны в Москве.

Его гости познакомятся с необычной культурой древнего народа, с незапамятных времен владычествовавшего в среднеазиатских степях.



На площадке перед павильоном №70 расположилось несколько казахских юрт: «Ак Орда», или ханская ставка, дом охотника, юрта мастериц, а также сувенирная ярмарка. В каждом национальном строении гости смогли не только познакомиться с традиционным оформлением жилища степняков, специалисты учили гостей азам поднятия шанырака – купола юрты, и строительства кочевого жилья. Юрты роскошно украшены как снаружи, так и внутри, все элементы интерьера сделаны вручную.

В «Казахском этноауле» интересно всем гостям: развернута интересная экспозиция этнического прикладного искусства казахских мастеров-ремесленников; проходят выступления фольклорных музыкантов и танцоров; модели-аниматоры национального театра костюма «Арлан» представляют исторически подлинные национальные костюмы древних тюркских народов.

Ловец птиц беркутчи — раскрыл секреты своего промысла, гончары и ювелиры познакомили с тонкостями мастерства, а понравившиеся изделия из шерсти, глины и металлов можно было приобрести на сувенирной ярмарке.

Здесь же мастерицы ткут уникальные ковры. Не забыты и маленькие посетители- для них подготовили множество национальных игр, а также старинные казахские летающие качели «алтыбакан».



В торжественной церемонии открытия «Казахского этноаула» приняли участие аким (мэр) Астаны Асет Исекешев и руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин.

Сергей Черемин отметил символичность расположения «Казахского этноаула» на территории Главной выставки страны : «Подобные мероприятия позволяют двум народам лучше узнать друг друга. Популяризация Казахстана и укрепление дружбы между народами — вот задачи Дней Астаны в Москве. Очень удачно, что акимат (мэрия прим. ред.) города Астаны выбрал для открытия экспозиции нашу легендарную Выставку достижений народного хозяйства, которую регулярно посещают сотни тысяч москвичей и гостей столицы. Открытие «Казахского этноаула» — это своеобразная репетиция будущего открытия павильона «Казахстан» на ВДНХ, который сейчас находится на реставрации», — подчеркнул руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы.

Юрту разворачивала и на качелях качалась Елена Минашкина, фото автора