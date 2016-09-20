АНТИКИТЕРСКИЙ МЕХАНИЗМ: ПЕРВЫЙ КОМПЬЮТЕР БЫЛ СОЗДАН В ГРЕЦИИ?

В Москве в рамках культурных мероприятий перекрестного года Греции и России открыта долгожданная выставка «Высокие технологии древних греков. Антикитерский механизм II века до н. э.».

Выставка развернута совместными усилиями Государственного музея архитектуры имени А. В. Щусева и Афинского национального университета имени Каподистрии в здании ГМА имени А.В. Щусева. На открытии присутствовал министр культуры и спорта Греции Аристидис Балтас, глава столичной области Аттика Рена Дуру и посол Греции в России Андреас Фриганас, а также представители российского правительства и государственных структур, зарубежные дипломаты, ректоры и профессора МГУ и других российских университетов, представители греческого сообщества России, деятели науки, литературы и искусства.

Научным директором выставки является профессор космической физики Афинского университета, доктор Ксенолфон Мусас. Выставка стала результатом его многолетней работы, в результате которой доктор Мусас сумел показать на примере антикитерского механизма, что уровень развития науки и технологии, машиностроения и металлургии в Древней Греции был гораздо выше, чем предполагалось ранее.

Что собой представляет «антикитерский механизм», обнаруженный водолазом в 1900 году среди останков римского судна в Эгейском море у острова Антикитера? Это инструмент из меди, бронзы и дерева. По сути это вычислительная машина, состоящая из циферблатов, стрелок и шестерен, способная рассчитать даты 42 астрономических событий. Она была создана во II веке до н. э. на острове Родос, где жил и работал математик Гиппарх Никейский.

На выставке представлены две бронзовые модели устройства: в натуральную величину и в увеличенном масштабе, а также копии и других механизмов эпохи античности. Например, переносные Филипповы солнечные часы, показывающие время в четырех городах (III в. н. э.), Византийская астролябия с греческими надписями (1026 г. н. э., Персидская провинция Византии), Византийский механический календарь (создан ок. 500 г. н. э., найден в Ливане).

Россия будет первой страной мира, где развернута данная выставка в новом, расширенном формате. Мероприятие организовано правительством области Аттика под эгидой президента Греческой Республики Прокописа Павлопулоса.

Оксана МЕРЗЛИКИНА.