ЗНАКОМЫЙ «ЗАПАД», НЕЗНАКОМЫЙ «ВОСТОК»

Стартовал чемпионат России среди женщин, который в этом сезоне пройдет по новой формуле. Своими впечатлениями с mospravda.ru поделился старший тренер женкой сборной страны Евгений Кузьмин.

— Евгений Викторович, как оцениваете изменение схемы турнира?

— Решено, что команды выступят в двух конференциях – «Запад» и «Восток». Во второй из них пока продолжаются организационные хлопоты, пока не ясно, сыграют там пять или шесть команд. Собственно, пока у меня представление есть только о «Тюмени», остальные коллективы впервые попали на столь высокий уровень. Интересно будет взглянуть на «ВИЗ-Синару», где несколько лет назад начала работать своя система подготовки девушек.

— Справедливо ли, что изначально в плей-офф от «Запада» попадают четыре представителя, а от «Востока» — два?

— Думаю, да. Все-таки в западной конференции собрались более опытные команды, и поэтому в плей-офф будет ровный состав.

— Что удалось посмотреть в первом туре?

— Побывал на обеих играх «Торпедо-МАМИ» — ОрёлГУ. Это старые соперники еще с тех пор, как выступали в студенческих соревнованиях, и принципиальность чувствовалась. Хотя в составе москвичек, вице-чемпионок России, выступали более именитые Татьяна Дерипаско, Павлина Бородина, гостьи из Орла действовали, невзирая на авторитеты. Так что обмен победами получился справедливым. Остальные команды «Запада» рассчитываю увидеть в розыгрыше Кубка России – на зональном турнире, который пройдет с 29 сентября по 3 октября в подмосковной Ивантеевке.

— А каковы ближайшие планы национальной сборной?

— В октябре пройдет сбор перед поездкой на два товарищеских матча в Иран, на него собираемся вызвать молодых игроков. А еще через месяц предстоит выезд на две игры в Испанию, и тогда уже будут приглашены сильнейшие.

Фото: AMFR.RU