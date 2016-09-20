ТРОФИМ ВОЗРОЖДАЕТ ПРОФЕССИЮ ТАПЕРА В «МУЗЕОНЕ»

Закрыть летний сезон кинотеатр парка МУЗЕОН решил серией киноконцертов «Современный Тапёрский Кинозал» — проектом, объединяющим немое кино и живую музыку.

Автором идеи является известный московский композитор Арсений Трофим, который создает и играет новейшую фортепианную, оркестровую и электронную музыку, а также музыку в жанрах постджаз, неофьюжн, неоклассицизм. Согласно задумке, показы картин будут сопровождаться живой музыкой в исполнении композитора. Саундтреки Арсения дали новую жизнь сорока девяти полнометражным и короткометражным картинам.

Программа цикла рассчитана до конца сентября и содержит десять киноконцертов, составленных из произведений классики американского и европейского немого кино — от абсолютно радикального авангарда 1920-х годов и новаторских мультфильмов до классических комедий Чарли Чаплина и Бастора Китона.

Проект стартовал 16 сентября и продлится по 25 сентября. В финале цикла – триллер «Жилец» (1927, реж. Альфред Хичкок) – 29.09 и комедия «Младший брат» (1927, реж. Гарри Ллойд) – 30.09.

Оксана МЕРЗЛИКИНА.