ВАГ ПАПЯН: МУЗЫКА – ЖИВАЯ СУБСТАНЦИЯ

10 октября в Рахманиновском зале Московской консерватории им. П.И.Чайковского состоится концерт замечательного армянского пианиста Вага Папяна.

Ваг Папян известен как универсальный музыкант — пианист и дирижер, смелый и оригинальный интерпретатор классической музыки.

Ваг окончил Московскую консерваторию им. Чайковского по классу фортепиано – учился у профессора М. С. Воскресенского, а затем увлекся дирижированием и поступил в Ленинградскую консерваторию им.Римского-Корсакова в класс знаменитого профессора И.А.Мусина.

Карьеру пианиста начал в 1980 году, а в 1984-м дебютировал в качестве дирижера. В том же году он был приглашен вторым дирижером в Государственный оркестр Армении. С 1987 по 1989 год – художественный руководитель и главный дирижер Госоркестра Армении. В 2008-2013 годах Ваг работал художественным руководителем и главным дирижером Госоркестра Казахстана.

С 1991 года Ваг Папян работает в Израиле как пианист, дирижер и педагог. Сегодня он возглавляет Ашдодский симфонический оркестр и преподает в Высшей школе музыки им. Бахман-Метта в Университете Тель — Авива. Он много гастролирует. География его выступлений охватывает 49 стран. Он выступал с концертами в крупнейших концертных залах Лондона, Цюриха, Вены, Токио. В Москве Ваг Папян давал концерты в Большом зале Московской консерватории и в Зале им. Чайковского. Папян работал со многими известными музыкантами, среди которых Валерий Гергиев, Андрей Корсаков, Олег Каган, Виктор Третьяков, Дмитрий Хворостовский, Михаил Плетнев, Суми Джо и др. Его постоянный партнер — скрипач Максим Венгеров.

В одном из интервью Ван Папянсказал, что музыка – это живая субстанция, она дышит, чувствует.Ваг буквально сливается с роялем, его игра завораживает: это феноменальная техника и проникновенный звук, мощь и мягкое туше, темперамент и экспрессия, философская глубина и искрометность, бережное отношение к авторскому тексту и удивительная современность звучания. Он как будто впитал все лучшее из традиций мирового пианизма: и утонченную школу Вилли Саркисяна — своего первого учителя, и крепость русской пианистической школы, и опыт симфонического дирижирования.

Сегодня Ваг Папян в расцвете творческих сил. В программе, которую он представит в Рахманиновском зале Московской консерватории, баллады Фредерика Шопена и произведения Ференца Листа – «Погребальное шествие», «Сонет Петрарки № 104», этюд «Метель» и «Испанская рапсодия».

Баллада – один из самых любимых и востребованных жанровмузыкального романтизма. Создание инструментальной баллады принадлежит Ф.Шопену. Внутреннеесодержание баллад имеет те же истоки, что и все творчество композитора: думы о родной стране, об ее прошлом, о героях, их трагической судьбе и о том, что уготовано в будущем. В исполнении Вага Папяна баллады превращаются в маленькие симфонии. Душевное тепло и нежность тем выражены изяществом и благородством звука пианиста, а драматические образы и кульминации раскрывают накал страстей и внутреннюю экспрессию музыканта – дирижера. Подкупает многотембровость и красочность исполнения. Симфонизм зрелого Шопена в балладе №3 предвещает композиторские приемы Ф. Листа. Его музыка прозвучит во втором отделении концерта.

Фортепианное творчество Ф. Листа способно воссоздать все богатство тембра оперных и симфонических партитур. В его музыке совмещаются различные национальные традиции: контрастность и живописность образов французской романтической школы, эмоциональность, чувственность и страстность итальянской оперы. Героические образы составляют параллель с трагическими событиями народно-освободительной борьбы в Венгрии. Эта тема звучит в фортепианной пьесе «Погребальное шествие». Ваг Папян воплощает разнообразие палитры звука и тончайшую скорбную кантилену. Для своих фортепианных произведений Лист находил новые средства выразительности, новые методы композиции. Гениально одаренный, ищущий художник обновил характер звучания фортепиано. Это симфоническая трактовка, оркестровая мощь инструмента. По словам самого композитора, его цель – «приобщить дух пианиста-исполнителя к оркестровым эффектам и в ограниченных пределах фортепиано сделать чувствительными разнообразные инструментальные эффекты и оттенки».

Ваг Папян тот редкий музыкант, который сочетает в едином лице две ипостаси – пианиста и дирижера. Он необыкновенно талантливо воплощает замыслы композитора-новатора, виртуозно дирижируя каждой клавишей черно-белого оркестра.

Папян не часто бывает в Москве, поэтому стоит прийти и услышать, как «дышит» его музыка…

Лариса Самохина

Билеты на концерт Вага Папяна можно приобрести в кассах Московскую консерваторию им. Чайковского и онлайн.