ЗАКЛЮЧЕННЫМ РАЗРЕШАТ ВИДЕТЬСЯ С ДОМАШНИМИ ПИТОМЦАМИ

В Совете при Президенте РФ по правам человека (СПЧ) хотят разрешить заключенным видеться не только с родными и близкими, но и с домашними питомцами.

«Свидание заключенных с домашними питомцами — вполне возможная вещь. У нас есть много предложений по усовершенствованию нашей пенитенциарной системы, мы можем включить туда и этот вопрос», — сказал АГН «Москва» его глава Михаил Федотов.

В настоящее время законодательством предусмотрены краткосрочные свидания с родственниками или иными лицами в присутствии администрации исправительного учреждения. Длительные свидания предоставляются с правом совместного проживания с супругом (супругой), родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, родными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, с разрешения начальника исправительного учреждения — с иными лицами.

Содержать животных и птиц осужденным запрещено.