КОМУ В РОССИИ ПЛАТЯТ БОЛЬШЕ

Обработка углеводородов и финансы – Росстат назвал самые денежные отрасли России.

Средняя зарплата по стране составляет 36 тысяч рублей. «По данным Росстата, разница по сравнению с таким же периодом прошлого года – почти восемь процентов, это чуть выше уровня инфляции. В июне она составила семь с половиной процентов в годовом исчислении», — сообщает телеканал «Москва 24».

В нефтеперерабатывающей отрасли среднемесячная зарплата сократилась на 10% и составляет 85 тысяч рублей. На втором месте финансисты и добытчики полезных ископаемых. Среднемесячные зарплаты работников этих отраслей составляют 75 тысяч и 70 тысяч рублей соответственно.

Доход у работающих в рыболовстве составляет 55 тысяч рублей. У работников этой отрасли наблюдается рост зарплат за последние полгода на 20%.

Фото из открытых источников.