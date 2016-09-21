«ЦИРКОВАЯ ПЕДАГОГИКА» и «SOS-МАМЫ»

Три дня (с 19 по 21 сентября) в Москве лучшие специалисты по работе с детьми-сиротами со всей России обменивались опытом, обсуждали насущные проблемы и возможные перспективы их решения.

«Невостребованны е»

Участие в работе практической конференции «Лучшие практики работы специалистов с подростками-сиро тами в госучреждениях и приемных семьях «PRO подростков» приняли представители органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетн их граждан; специалисты органов опеки и попечительства, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; служб сопровождения замещающих и кровных семей, а также представители 250 некоммерческих организаций, работающих в сфере профилактики социального сиротства.

Организаторами форума выступили Благотворительны е фонды «Измени одну жизнь» и «Старшие братья, Старшие сестры России» (г. Москва), детский благотворительны й фонд «Солнечный город» (г. Новосибирск). Как отметила директор фонда «Солнечный город» Марина Аксенова, основной целью конференции было обучение специалистов сферы защиты детства технологиям и инструментам эффективной работы с детьми-сиротами старше 10 лет. Выбор именно этой возрастной категории объясняется тем, что доля детей-сирот в последнее время постоянно увеличивается, и сейчас она составляет уже более 75%. Так, по данным Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы, за 2015 год в семьи было устроено 2 тыс. детей-сирот, а возвращено обратно в детдома – 200. Причем в основном возвращали подростков 13-15 лет.

«Малышей и младших школьников разбирают в семьи охотно, а вот дети постарше нечасто находят новые семьи. Работать с подростками очень непросто, да и немногие это вообще умеют! Отсюда возникает масса проблем, в том числе и после того, как подростки выходят из детского дома. Глядя на все это и слушая специалистов, которые работают в детских домах, а также сопровождают приемные семьи, мы решили собрать лучшие практики по работе с подростками и дать возможность специалистам эти практики перенять и использовать в своей работе», — рассказывает Марина Аксенова.

«Цирковая педагогика» и «Деревни-SOS»

Как подчеркнула директор фонда «Измени одну жизнь» Юлия Юдина, эта конференция должна стать стимулом для переосмысления сложившихся подходов к работе с детьми старше 10 лет. Ярким примером преодоления стереотипов стали методы «цирковой педагогики», с которыми участников форума познакомила директор и художественный руководитель проекта «Упсала-цирк» из Санкт-Петербурга Лариса Афанасьева. У всех актеров этого необычного цирка-театра, по ее словам, непростая судьба. Стартовал проект 13 лет назад, когда немецкая студентка Астрид Шорн приехала на практику в Санкт-Петербург. Увидев живущих на улицах детей, она решила помочь им и создала уличный цирк. «Друзья рассказали мне: приехала сумасшедшенькая, делает цирк для детей, — говорит Лариса, получившая тогда диплом театрального режиссера. — И тут я поняла, что мне очень интересно заниматься с детьми с таким опытом, мне очень интересно делать цирковые спектакли, и мне очень хочется, чтобы это не вызывало жалости».

Сейчас у «Упсала-цирка» в бизнес-парке «Полюстрово» есть собственный шатер и офис, где имеются раздевалки, зал для тренировок, душевые кабинки, полы с подогревом, яркая и удобная мебель. Каждое лето основная труппа отправляется на гастроли по Европе, а дети из начинающей группы выезжают на месяц в деревню.

По словам Ларисы Афанасьевой, при наборе детей в труппу критериями являются не физические или внешние данные: «Артистов мы ищем в основном с помощью служб соцзащиты — из тех, кто входит в группу риска: находится в трудной жизненной ситуации, живет в неблагополучной семье или просто гиперактивных детей с проблемами в поведении».

А в подмосковном поселке Томилино создана целая деревня, где детские мечты о собственном доме становятся реальностью. Здесь в современных коттеджах проживают семьи из 6-8 детей, у каждой из которых есть своя «SOS-мама». Все дома построены примерно по одному принципу: общий первый этаж, где семья собирается и проводит время вместе — за обедами-ужинами, на праздниках или, наоборот, во время учебных будней, чтобы делать домашние задания. На втором этаже находятся жилые комнаты — для мальчиков, девочек и SOS-мамы. Кстати, в 133 странах по всему миру построено уже более 500 детских «Деревень-SOS», в которых живут около 60 тысяч детей, лишенных родительской опеки. В России первая деревня появилась в 1994 году, сейчас их уже шесть: в Томилино, Лаврово, Пушкине, Кандалакше, Вологде и Пскове. У каждой такой семьи налажены тесные связи с органами опеки своего региона, и, когда появляется место в одном из семейных домов и в приюте оказывается ребенок, которому не могут подобрать приемную семью, его направляют в «Деревню-SOS».

За 3 дня на конференции с докладами выступили более 30 экспертов, представителей органов исполнительной власти, центров семейного устройства, психологических центров, некоммерческих и благотворительны х организаций.

Сергей ИШКОВ