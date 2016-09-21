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«ЦИРКОВАЯ ПЕДАГОГИКА» и «SOS-МАМЫ»

by наша редакция -

Три дня (с 19 по 21 сентября) в Москве лучшие специалисты по работе с детьми-сиротами со всей России обменивались опытом, обсуждали насущные проблемы и возможные перспективы их решения.

«Невостребованные»

Участие в работе практической конференции «Лучшие практики работы специалистов с подростками-сиротами в госучреждениях и приемных семьях «PRO подростков» приняли представители органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан; специалисты органов опеки и попечительства, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; служб сопровождения замещающих и кровных семей, а также представители 250 некоммерческих организаций, работающих в сфере профилактики социального сиротства.

Организаторами форума выступили Благотворительные фонды «Измени одну жизнь» и «Старшие братья, Старшие сестры России» (г. Москва), детский благотворительный фонд «Солнечный город» (г. Новосибирск). Как отметила директор фонда «Солнечный город» Марина Аксенова, основной целью конференции было обучение специалистов сферы защиты детства технологиям и инструментам эффективной работы с детьми-сиротами старше 10 лет. Выбор именно этой возрастной категории объясняется тем, что доля детей-сирот в последнее время постоянно увеличивается, и сейчас она составляет уже более 75%. Так, по данным Департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы, за 2015 год в семьи было устроено 2 тыс. детей-сирот, а возвращено обратно в детдома – 200. Причем в основном возвращали подростков 13-15 лет.

«Малышей и младших школьников разбирают в семьи охотно, а вот дети постарше нечасто находят новые семьи. Работать с подростками очень непросто, да и немногие это вообще умеют! Отсюда возникает масса проблем, в том числе и после того, как подростки выходят из детского дома. Глядя на все это и слушая специалистов, которые работают в детских домах, а также сопровождают приемные семьи, мы решили собрать лучшие практики по работе с подростками и дать возможность специалистам эти практики перенять и использовать в своей работе», — рассказывает Марина Аксенова.

«Цирковая педагогика» и «Деревни-SOS»

Как подчеркнула директор фонда «Измени одну жизнь» Юлия Юдина, эта конференция должна стать стимулом для переосмысления сложившихся подходов к работе с детьми старше 10 лет. Ярким примером преодоления стереотипов стали методы «цирковой педагогики», с которыми участников форума познакомила директор и художественный руководитель проекта «Упсала-цирк» из Санкт-Петербурга Лариса Афанасьева. У всех актеров этого необычного цирка-театра, по ее словам, непростая судьба. Стартовал проект 13 лет назад, когда немецкая студентка Астрид Шорн приехала на практику в Санкт-Петербург. Увидев живущих на улицах детей, она решила помочь им и создала уличный цирк. «Друзья рассказали мне: приехала сумасшедшенькая, делает цирк для детей, — говорит Лариса, получившая тогда диплом театрального режиссера. — И тут я поняла, что мне очень интересно заниматься с детьми с таким опытом, мне очень интересно делать цирковые спектакли, и мне очень хочется, чтобы это не вызывало жалости».

Сейчас у «Упсала-цирка» в бизнес-парке «Полюстрово» есть собственный шатер и офис, где имеются раздевалки, зал для тренировок, душевые кабинки, полы с подогревом, яркая и удобная мебель. Каждое лето основная труппа отправляется на гастроли по Европе, а дети из начинающей группы выезжают на месяц в деревню.

По словам Ларисы Афанасьевой, при наборе детей в труппу критериями являются не физические или внешние данные: «Артистов мы ищем в основном с помощью служб соцзащиты — из тех, кто входит в группу риска: находится в трудной жизненной ситуации, живет в неблагополучной семье или просто гиперактивных детей с проблемами в поведении».

А в подмосковном поселке Томилино создана целая деревня, где детские мечты о собственном доме становятся реальностью. Здесь в современных коттеджах проживают семьи из 6-8 детей, у каждой из которых есть своя «SOS-мама». Все дома построены примерно по одному принципу: общий первый этаж, где семья собирается и проводит время вместе — за обедами-ужинами, на праздниках или, наоборот, во время учебных будней, чтобы делать домашние задания. На втором этаже находятся жилые комнаты — для мальчиков, девочек и SOS-мамы. Кстати, в 133 странах по всему миру построено уже более 500 детских «Деревень-SOS», в которых живут около 60 тысяч детей, лишенных родительской опеки. В России первая деревня появилась в 1994 году, сейчас их уже шесть: в Томилино, Лаврово, Пушкине, Кандалакше, Вологде и Пскове. У каждой такой семьи налажены тесные связи с органами опеки своего региона, и, когда появляется место в одном из семейных домов и в приюте оказывается ребенок, которому не могут подобрать приемную семью, его направляют в «Деревню-SOS».

За 3 дня на конференции с докладами выступили более 30 экспертов, представителей органов исполнительной власти, центров семейного устройства, психологических центров, некоммерческих и благотворительных организаций.

Сергей ИШКОВ

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