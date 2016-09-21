«ЦИРКОВАЯ ПЕДАГОГИКА» и «SOS-МАМЫ»

Три дня (с 19 по 21 сентября) в Москве лучшие специалисты по работе с детьми-сиротами со всей России обменивались опытом, обсуждали насущные проблемы и возможные перспективы их решения.
«Невостребованны
Участие в работе практической конференции «Лучшие практики работы специалистов с подростками-сиро
Организаторами форума выступили Благотворительны
«Малышей и младших школьников разбирают в семьи охотно, а вот дети постарше нечасто находят новые семьи. Работать с подростками очень непросто, да и немногие это вообще умеют! Отсюда возникает масса проблем, в том числе и после того, как подростки выходят из детского дома. Глядя на все это и слушая специалистов, которые работают в детских домах, а также сопровождают приемные семьи, мы решили собрать лучшие практики по работе с подростками и дать возможность специалистам эти практики перенять и использовать в своей работе», — рассказывает Марина Аксенова.
«Цирковая педагогика» и «Деревни-SOS»
Как подчеркнула директор фонда «Измени одну жизнь» Юлия Юдина, эта конференция должна стать стимулом для переосмысления сложившихся подходов к работе с детьми старше 10 лет. Ярким примером преодоления стереотипов стали методы «цирковой педагогики», с которыми участников форума познакомила директор и художественный руководитель проекта «Упсала-цирк» из Санкт-Петербурга Лариса Афанасьева. У всех актеров этого необычного цирка-театра, по ее словам, непростая судьба. Стартовал проект 13 лет назад, когда немецкая студентка Астрид Шорн приехала на практику в Санкт-Петербург. Увидев живущих на улицах детей, она решила помочь им и создала уличный цирк. «Друзья рассказали мне: приехала сумасшедшенькая, делает цирк для детей, — говорит Лариса, получившая тогда диплом театрального режиссера. — И тут я поняла, что мне очень интересно заниматься с детьми с таким опытом, мне очень интересно делать цирковые спектакли, и мне очень хочется, чтобы это не вызывало жалости».
Сейчас у «Упсала-цирка» в бизнес-парке «Полюстрово» есть собственный шатер и офис, где имеются раздевалки, зал для тренировок, душевые кабинки, полы с подогревом, яркая и удобная мебель. Каждое лето основная труппа отправляется на гастроли по Европе, а дети из начинающей группы выезжают на месяц в деревню.
По словам Ларисы Афанасьевой, при наборе детей в труппу критериями являются не физические или внешние данные: «Артистов мы ищем в основном с помощью служб соцзащиты — из тех, кто входит в группу риска: находится в трудной жизненной ситуации, живет в неблагополучной семье или просто гиперактивных детей с проблемами в поведении».
А в подмосковном поселке Томилино создана целая деревня, где детские мечты о собственном доме становятся реальностью. Здесь в современных коттеджах проживают семьи из 6-8 детей, у каждой из которых есть своя «SOS-мама». Все дома построены примерно по одному принципу: общий первый этаж, где семья собирается и проводит время вместе — за обедами-ужинами, на праздниках или, наоборот, во время учебных будней, чтобы делать домашние задания. На втором этаже находятся жилые комнаты — для мальчиков, девочек и SOS-мамы. Кстати, в 133 странах по всему миру построено уже более 500 детских «Деревень-SOS», в которых живут около 60 тысяч детей, лишенных родительской опеки. В России первая деревня появилась в 1994 году, сейчас их уже шесть: в Томилино, Лаврово, Пушкине, Кандалакше, Вологде и Пскове. У каждой такой семьи налажены тесные связи с органами опеки своего региона, и, когда появляется место в одном из семейных домов и в приюте оказывается ребенок, которому не могут подобрать приемную семью, его направляют в «Деревню-SOS».
За 3 дня на конференции с докладами выступили более 30 экспертов, представителей органов исполнительной власти, центров семейного устройства, психологических центров, некоммерческих и благотворительны
Сергей ИШКОВ