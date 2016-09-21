ВЕРНУТСЯ ЛИ В ШКОЛЫ НВП И АСТРОНОМИЯ?

Министр образования и науки Ольга Васильева заявила, что учащимся не нужно уметь разбирать автомат на скорость. Предмет «начальная военная подготовка» (НВП) в российских школах вводить не будут, сообщает АГН «Москва».

«Те навыки, которые у нас были в этом предмете, уже есть в предмете ОБЖ, вводить конкретный предмет новый не так необходимо. Сейчас на ОБЖ ну разве что не разберешь на скорость автомат, все остальное есть», — заявила министр.

Между тем, предмет «астрономия» вернется в школьную программу. «Это абсолютно необходимо. Возврат астрономии будет точно в учебную программу, но как мы будем это возвращать, за счет чего, это вопрос наш внутренний, мы будем его решать», — подчеркнула Ольга Васильева.

Фото из открытых источников.