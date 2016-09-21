МОСКВИЧАМ УМЕНЬШАТ НАЛОГИ

Столичные власти приняли решение о снижении налоговой ставки на имущество физических лиц для отдельных категорий нежилой недвижимости с 2015 года. Соответствующий законопроект будет вынесен на рассмотрение депутатов Мосгордумы.

В 2015 году ставка налога для юридических лиц составляла 1,2% (в 2016 году – 1,3%, в 2017 году – 1,4%, в 2018 году – 1,5%). Если собственником нежилой недвижимости является гражданин налоговая ставка составляет 2%.

Ее размер будет снижен «в целях устранения неравенства и установления единых условий налогообложения торгово-офисной недвижимости по кадастровой стоимости».

Законопроект предполагает снизить ставку налога на гараж (машино-место) в административно-деловом (офисном) и торговом центре с 2% до 0,1%. Такие условия будут действовать лишь в отношении одного гаража (машино-места) площадью не более 25 кв.м.

Предусмотрено снижение ставки налога на апартаменты. «Использование апартаментов носит некоммерческий характер, и потому логично, что ставки их налогообложения будут приближены», — говорится в материалах заседания Правительства Москвы.

Фото: http://mospravda.ru/