УНЕСЕННЫЙ ПРИЗРАКАМИ АНТИЧНОСТИ

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (ГМИИ) представляет выставку, посвященную жизни и творчеству Джованни Батиста Пиранези (1720–1778), выдающемуся итальянскому рисовальщику, граверу, архитектору.

В своих гравюрах мастер, воодушевленный результатами развернувшихся в Риме, Помпеях и других древних города Италии археологических раскопок, пытался реконструировать древнеримские строения и воспроизвести античные орнаменты. Серии гравюр «Виды Рима» (1748-1774) и «Римские древности» (1756) это архитектурные фантазии, тщательно, до мелочей вырисованные и полные драматизма, а мрачноватая серия «Тюрьмы» предваряла романтизм в искусстве Европы.

Дж.-Б. Пиранези сыграл заметную роль в формировании архитектуры России ХVIII века. Его идеи вдохновляли придворных зодчих Екатерины II – Джакомо Кваренги, Чарльза Камерона, Винченцо Бренну. Парадоксально, но они оказались не чужды деятелям русского авангарда ХХ века – Ивану Леонидову¸Константину Мельникову, Якову Чернихову, в наши дни –Валерию Кошлякову…

В экспозицию вошли более 400 экспонатов. Из них более 100 это офорты самого Пиранези, остальное – гравюры и рисунки его предшественников и последователей, слепки, монеты и медали, книги, а также пробковые модели. Все это богатство предоставлено научно-исследова тельскими институтами и музеями Москвы, Санкт-Петербурга , Рима, Флоренции, Венеции, а также Международным архитектурным благотворительны м фондом им. Якова Чернихова. Центральный институт графики (Римская Калькография) (Рим) дал на выставку подлинные гравировальные доски Пиранези.

Выставка открыта до 13 ноября.

Олег Торчинский