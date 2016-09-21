Вы здесь
Главная > #СМОТРИ/СЛУШАЙ > УНЕСЕННЫЙ ПРИЗРАКАМИ АНТИЧНОСТИ

УНЕСЕННЫЙ ПРИЗРАКАМИ АНТИЧНОСТИ

by наша редакция -

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (ГМИИ) представляет выставку, посвященную жизни и творчеству Джованни Батиста Пиранези (1720–1778), выдающемуся итальянскому рисовальщику, граверу, архитектору.

В своих гравюрах мастер, воодушевленный результатами развернувшихся в Риме, Помпеях и других древних города Италии археологических раскопок, пытался реконструировать древнеримские строения и воспроизвести античные орнаменты. Серии гравюр «Виды Рима» (1748-1774) и «Римские древности» (1756) это архитектурные фантазии, тщательно, до мелочей вырисованные и полные драматизма, а мрачноватая серия «Тюрьмы» предваряла романтизм в искусстве Европы.

19967_foto_1_03
«Амфитеатр Флавиев, именуемый Колизей. Вид с птичьего полета». 1776

Дж.-Б. Пиранези сыграл заметную роль в формировании архитектуры России ХVIII века. Его идеи вдохновляли придворных зодчих Екатерины II – Джакомо Кваренги, Чарльза Камерона, Винченцо Бренну. Парадоксально, но они оказались не чужды деятелям русского авангарда ХХ века – Ивану Леонидову¸Константину Мельникову, Якову Чернихову, в наши дни –Валерию Кошлякову…

19967_mainfoto1_03
Ф. Пиранези. По композиции Д. Кадеса. Портрет Дж.-Б. Пиранези. 1779

В экспозицию вошли более 400 экспонатов. Из них более 100 это офорты самого Пиранези, остальное – гравюры и рисунки его предшественников и последователей, слепки, монеты и медали, книги, а также пробковые модели. Все это богатство предоставлено научно-исследовательскими институтами и музеями Москвы, Санкт-Петербурга, Рима, Флоренции, Венеции, а также Международным архитектурным благотворительным фондом им. Якова Чернихова. Центральный институт графики (Римская Калькография) (Рим) дал на выставку подлинные гравировальные доски Пиранези.

Выставка открыта до 13 ноября.

Олег Торчинский

Добавить комментарий

Top