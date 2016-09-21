ГУЛЛИВЕРЫ ПОМЯНУТ ЛЕГЕНДАРНОГО ПАПУ

Лучший европейский баскетбол будет представлен в Москве на «Кубке Александра Гомельского», который пройдет 24 и 25 сентября. В универсально-спо ртивном комплексе ЦСКА сначала на площадку выйдут греческий «Панатинаикос» и израильский «Маккаби», а затем московский ЦСКА и казанский УНИКС. На следующий день состоятся матч за третье место и финал.

На встрече с журналистами в пресс-центре ТАСС о предстоящем турнире рассказали заместитель руководителя Департамента физической культуры и спорта города Москвы Альберт Чилиев, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, президент и генеральный директор баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин, руководитель Международного благотворительно го фонда имени Александра Гомельского, почетный президент БК ЦСКА Евгений Гомельский, генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Полинский, Соревнования пройдут уже в девятый раз.

Андрей Ватутин отметил: «Мы будем очень рады, если выиграем этот турнир. Но при этом не стоит забывать, что он является предсезонным. И основная задача на данном этапе – подготовиться к сложным матчам Евролиги и Единой лиги ВТБ. Форсировать форму и загонять лидеров никто не собирается. Конечно, нам будет приятно, если Кубок Александра Гомельского найдет свое место в музее ЦСКА. Но в первую очередь этот турнир – повод для размышления тренеров».

Борис ДУХОН.

Фото: CSKABASKET.COM