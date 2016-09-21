ОГЛУШИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА

Такого результата никогда не было за всю 20-летнюю историю партий власти «Наш дом — Россия» и «Единая Россия».

Широко известные 54,19% ни в коей мере не отражают сокрушительный уровень победы, это малая ее часть, голосование по партийным спискам, в итоге которого «Единая Россия» получила в парламенте 140 мест из 225. А вот по результатам голосования в одномандатных округах – 203 места из 225. То есть 90,2%! В Москве единороссы победили во всех одномандатных округах, где выставляли своих кандидатов. Итого, в новой Госдуме будет 343 депутата «ЕР» из 450. В полтора раза больше, чем в 2011 году. Конституционное большинство — 76,2% мест.

Партии, не преодолевшие даже 3%-й барьер, который дает право на государственное финансирование, опротестовывают результаты по округам, где отмечены нарушения закона. Все логично – они действуют в рамках борьбы и правил борьбы. И мыслят сейчас в этих рамках.

Нам же видится и другое, о чем и надо говорить громко.

Нарушение правил политической борьбы на выборах выходит далеко за рамки политики. Это подрыв морали общества, подрыв государственных устоев.

Возьмем всем известные примеры. На одном из видеороликов в интернете три дамы встали «стенкой» — отгородили от зала урну, в которую это время четвертая дама вбрасывала пачки бюллетеней. Возникает естественный вопрос: а сколько подобных вбросов в городках и поселках необъятной страны не попало в створ видеокамер?

Большинство членов избирательных комиссий – школьные преподаватели, завучи, директоры. Значит, завтра они будут сеять разумное, доброе, вечное на уроках, говорить детям о чести, совести, человеческом достоинстве.

А участники «каруселей»? Рабочие, которых привозили на участки с окрестных предприятий и строек? Что они чувствуют, что думают после того, как их использовали?

Солидный административный ресурс – государственные служащие. Всего на участки пришло около 53 миллионов граждан. А госслужащих в стране, в погонах и без погон, до 11 миллионов. Они изъявляли свою свободную волю – или опасались, что начальство непременно узнает, как они голосовали, и если не так – уволят?

Что они чувствуют?

И, наконец, все они вместе – организаторы-рук оводители, создатели временных избирательных участков в заброшенных деревнях, члены комиссий, участники «каруселей» – называют себя патриотами, говорят себе, что действовали во благо страны, государства? Считают, что так и надо? Надо совершать подлоги, обманывать?

Они знают, что есть статья 142.1. УК РФ «Фальсификация итогов голосования» — до 4 лет лишения свободы?

Так выборы из праздника демократии и свободы в свободной стране становятся примером и наглядным, всероссийским уроком разложения морали, нравственности, чести и совести, подрыва устоев общества и государства.

Теперь о другой стороне, которую оппозиционные, потерпевшие поражение партии не замечают в пылу борьбы. О тех примерах, когда кандидаты партии власти в одномандатных округах побеждали в честной борьбе. Когда соперничали не партии, не программы партий, а конкретные люди.

В отдаленном от центра избирательном округе Москвы за депутатский мандат боролись 11 кандидатов. Был среди них и ветеран политической жизни страны с 90-х годов, и молодой оппозиционер, действующий депутат Госдумы. Никто ему ни в чем не препятствовал, он провел более 250 встреч с избирателями на улицах и площадях, за него агитировали 4 тысячи активистов. Разумеется, они же бдительно наблюдали за ходом голосования, и на этом участке никаких нарушений не отметили.

В списке кандидатов в депутаты был и представитель партии власти, федеральный чиновник. Он не занимался политической или хозяйственной деятельностью, 17 лет служил санитарным врачом, в частности, запрещал ввоз молдавских и грузинских вин, латвийских шпрот, говоря народу, что они вредные. Над ним посмеивались, но не порицали, понимали, что он как госчиновник всего лишь обосновывает решения вышестоящих сфер. Однако и тогда он был чуть ли не притчей во языцех из-за своих широко известных высказываний по разным поводам. Приведу некоторые из них…

«Вороны — это пернатые волки, и их надо нещадно уничтожать».

«Говорили, что я чуть ли не рекрутировал у Министерства обороны гаубицы и установки «Град» для отстрела ворон. Нет, такого намерения у меня не было даже в самом кошмарном сне. Все ваши любимые вороны живы. Москва — это вообще столица гуманизма».

«Свинья очень близка нам по своей физиологии… Природа указывает нам на наше место в эволюции».

«Гамбургеры, даже без червей, не есть правильный выбор питания для населения Москвы и России. Еда эта — не наша!»

«Российских свиней, пожалуйста, ешьте, если вам позволяют ваши убеждения, образ жизни, а также кошелек. По российской свинине у нас все в порядке».

«Сегодня, к сожалению, человечество отстает в борьбе с крысами, ведь эти животные гораздо старше человека. Когда наши предки еще на четвереньках ходили, крыса уже была оформившимся корпоративным животным».

«Есть очень хороший рецепт борьбы с летней жарой: приходите на работу рано. Я сегодня пришел без пятнадцати три на работу, никакой жары, представляете?»

«Сбылась мечта моя, мечта идиота о школьной форме. Школьная форма — это очень важный, здоровьесберегаю щий компонент в образовательном процессе».

В общем, мыслитель и златоуст.

Народ за него и проголосовал.

Сергей БАЙМУХАМЕТОВ