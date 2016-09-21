ИЗОБРЕТЕНЫ ВОСКОВЫЕ СВЕЧИ, ЗАЖИГАЮЩИЕСЯ ОТ СМАРТФОНА. ВИДЕО

Зажечь фитиль настоящей восковой свечи, не вставая с дивана можно при помощи специальной технологии «Wi-Fire». Новые свечи LuDela не являются имитацией, они действительно состоят из воскового наполнителя и поджигаются реальным пламенем удаленно.

Активировать «умные свечи» можно при помощи бесплатного приложения. Они работают от батарей, которые используются лишь для кратковременного поджигания или тушения фитиля. Приложение оповестит пользователей и о том, что батарею необходимо вскоре сменить.

«LuDela — очередной продукт в длинном списке смарт-устройств, о котором покупатели, в принципе, и не просили», — пишет asmo.ru.