«СНЕГ НА ТРАВЕ» ЮРИЯ НОРШТЕЙНА

23 сентября 2016 года в рамках выставки к 75-летию режиссера Юрия Норштейна «Художник рисует фильм. Ярбусова и Норштейн» в галерее первых имен Altmans Gallery состоится презентация долгожданной книги художника «Снег на траве». Книга была составлена из лекций, прочитанных Юрием Норштейном во время учебных занятий в Токио осенью 1994 года, а также лекций, прочитанных автором в разное время в Москве на Высших режиссерских курсах.

На протяжении всего пятничного вечера художник будет подписывать книги со знаменитыми сказками «Ежик в тумане», «Лиса и заяц» всем желающим и гостям выставки.

Выставка «Художник рисует фильм. Ярбусова и Норштейн» открылась в Altmans Gallery 15 сентября. В экспозицию выставки вошли работы из цикла, посвященного мультипликационн ым фильмам «Ежик в тумане», «Сказка сказок», «Цапля и журавль», «Шинель». В ходе выставки можно увидеть рабочие наброски и раскадровки к фильмам. На протяжении месяца в Altmans Gallery будут выставлены эскизы и макеты, которые воссоздают любимые и такие знакомые кадры культовых фильмов. Кроме того, в рамках выставки гости могут приобрести авторские жикле с подписью художника, сувениры, а также книги «Ежик в тумане», «Лиса и заяц» с эскизами художника, а также знаменитую книгу Юрия Норштейна «Снег на траве».

Партнер мероприятия – Банк «Открытие». Сотрудничество Банка и Юрия Норштейна началось много лет назад в рамках масштабного проекта с Фондом помощи хосписам «Вера». Начиная с 2012 года в отделениях банка можно сделать пожертвование и получить за это блокнот, кружку, обложку для паспорта, чехол для I-Pad с изображением Ежика. Все средства, включая cash-back с кредитных карт с Ежиком, перечисляются в фонд «Вера» — единственный в России фонд, занимающийся помощью хосписам и их пациентам.

Биографическая справка:

Режиссер‑мультип ликатор, сценарист, художник Юрий Борисович Норштейн — Народный артист РФ (1996), лауреат Государственной премии СССР (1979), премии им. А.Тарковского «За авторский вклад в развитие искусства» (1989), премии «Триумф» (1995), премии им. В.Старевича (1997), премии В.Высоцкого «Своя колея» (2000), премии «Мастер» за выставку в Музее изящных искусств им. А.С.Пушкина (2005), является кавалером Ордена искусства и литературы Франции (1991), японского Ордена восходящего солнца (2004), награжден медалью Международного союза журналистов «За вклад в развитие искусства мультипликации и фильмов для детей и юношества» (1989).

Фильмы Юрия Норштейна награждены многочисленными международными премиями. В 1984 г. в Лос-Анджелесе (США) фильм «Сказка сказок» признан лучшим фильмом всех времен и народов, а в июне 2002 года Загребский фестиваль анимации опубликовал результаты международного четырехлетнего опроса киноведов: «Лучший анимационный фильм всех времен «Сказка сказок». В 2003 г. в Токио (Япония) фильм «Ежик в тумане» признан лучшим фильмом всех времен и народов, вторым назван фильм «Сказка сказок».

Выставки Юрия Норштейна совместно с Франческой Ярбусовой ранее проходили в Пермской Галерее, Музее Кино и Музее Востока в Москве, в Мэрии Парижа (отель де Вилль, зал Иоанна Крестителя), в Музее Джибури и Музее Чихиро в Токио, в разных префектурах Японии, в отделе личных коллекций ГМИИ им. А.С.Пушкина и др.