БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ РОССИЯН РАБОТАЮТ НА УСТАРЕВШЕМ ПО

Устаревшее программное обеспечение, необновленные приложения и модули установлены у 77% россиян.

«77% российских пользователей работают с устаревшим программным обеспечением, а в среднем на одном компьютере в нашей стране сегодня содержится семь приложений, которые требуют обновлений», — приводит результаты исследования компании «Лаборатория Касперского» АГН «Москва».

Необновляемые программы часто содержат уязвимости, через которые на устройство могут проникать вирусы. Веб-браузеры и пакет Microsoft Office широко распространены среди домашних пользователей. «Так, в I полугодии 2016 г. на эти приложения в совокупности пришлось более 80% уязвимостей», — подчеркивается в сообщении.

Зачастую пользователи не осведомлены о существовании программ и модулей, которые автоматически устанавливаются на их компьютере при скачивании какого-либо бесплатного ПО.

«Очень часто пользователи забывают о том, что когда-то давно скачали, к примеру, какой-нибудь мессенджер, которым в итоге не стали пользоваться. И с тех пор эта программа лежит без дела, запускаясь при каждом включении компьютера, и в ней выявляются все новые бреши, которыми могут воспользоваться злоумышленники. И хорошо, если при скачивании этого мессенджера пользователь, сам того не зная, не получил «в довесок» еще парочку приложений, которые точно так же теперь хранятся в недрах компьютера», — пояснила руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Юрии Наместниковой.

По оценкам специалистов, каждый третий пользователь просто забывает, какие программы содержатся на его устройстве. При этом, удалять устаревшие и неиспользуемые программы необходимо оперативно, так как это увеличивает риск столкнуться с киберугрозой.