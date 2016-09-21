В МГУ — ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ НАУЧНЫХ ПАРКОВ IASP 2016

22 сентября на территории Шуваловского корпуса МГУ пройдут мероприятия Всемирной конференции международной ассоциации научных парков IASP 2016 в России. Ведущие мировые ученые и эксперты обсудят направления развития научных парков.

Все мероприятия программы в МГУ объединены темой «Глобальный талант: заветное сокровище». Пленарное заседание по заданной теме вступительным словом откроет ректор университета — Виктор Антонович Садовничий, модераторами сессии выступят Генеральный директор Научного парка МГУ имени М.В. Ломоносова Олег Мовсесян, и Генеральный директор IASP Луис Санз (Испания).

Спикеры мероприятий 22 сентября в МГУ имени М.В. Ломоносова:

• Магнус Клофстен (Швеция), Директор центра международного образования, Линчёпинский университет

и Эдуардо Кадорин (Швеция), Кандидат наук, Линчёпинский университет

Тема: Научные парки — привлечение и развитие талантов

• Гильерме Калейрос (Бразилия), Директор, Порто Диджитал

Тема: Роль технологического парка Porto Digital в «оживлении» городской территории

• Мартин Горошко (Эстония), Руководитель инкубатора, стартапов, Таллинский технопарк Технополь

Тема: Электронное гражданство – новый способ привлечения международных талантов

• Андрей Егоров (Россия), Исполнительный директор, Открытый университет Сколково

Тема: Открытый университет «Сколково» как инструмент вовлечения талантов в инновационную экосистему России

• Саймон Кокинг (Ирландия), Главный редактор, Irish Tech News (Ирландские технические новости)

• Виктория Завьялова (Россия), Редактор научного и технического раздела, Russia Beyond the Headlines (RBTH)

• Адриен Хенни (Франция), Главный редактор и соучредитель East-West Digital News

• Нил Гершенфильд (США), Директор, Центр изучения частиц и атомов

Приглашенный выступающий — Советник генерального директора, Фонда содействия инновациям Иван Бортник.

Организаторы Всемирной конференции IASP 2016 Moscow: Правительство Москвы, Научный парк МГУ, Инновационный центр «Сколково», АО «РВК», Фонд содействия инновациям и Технопарк «Строгино».

Ознакомиться с полной программой мероприятий можно на сайте IASP-2016.