ГОЛЛИВУД НА СЦЕНЕ МАЛОГО ЗАЛА КОНСЕРВАТОРИИ

В рамках абонемента №38 «Киномузыка. 2016 — Год Российского Кино» 22 сентября состоится концерт «Серенада в Солнечной долине. Музыкальный Голливуд».

В Малом зале Московской консерватории состоится концерт в духе музыкальногог Голливуда: в концерте-спектак ле «Серенада в солнечной долине» прозвучат шедевры кино-музыки в аранжировке для органа, фортепиано, скрипки, виолончели, контрабаса: от Баха до Пьяццоллы, от Глена Миллера до Шостаковича. И все – в сопровождении мелодраматически х фресок и актерских монологов.

Шекспировскую фразу о театре сегодня можно было бы переделать. Тогда она звучала бы так: «Весь мир — кино». Изобретение братьев Люмьер перевернуло наши представления о времени, преодолело пространство, смешало эпохи и стили, создав визуальное хранилище памяти. Неотъемлемым элементом киноискусства стала музыка. Блистательные актерские работы, созданные на «Фабрике грез», по-прежнему манят нас своим совершенством, а также напоминают периодически звучащими звуками музыки, написанной специально для кино.

В программе вечера «Серенада в солнечной долине» — исполнители: актёр Петр Татарицкий (художественное слово), Евгения Кривицкая (орган, фортепиано), Сергей Поспелов (скрипка), Рустам Комачков (виолончель), Илья Комачков (контрабас) перенесут слушателей в атмосферу кино, любимого разными поколениями, до сих пор сияющего отстветами ушедших звезд. Они не дают нам забыть о них и дают возможность вернуться в прекрасно прошлое.

Оксана МЕРЗЛИКИНА.

Фото belgf.ru