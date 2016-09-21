КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО ВДАЛЬ К СЕБЕ МАНИТ

В Галерее Классической Фотографии на Саввинской набережной открыта выставка известного русского фотографа-докуме нталиста Алексея Мякишева «Колодозеро».

Экспозиция в прямом смысле слова иллюстрирует жизнь одноименного села на границе Карелии и Архангельской области. Серия фоторабот создана автором в 2011 — 2015 гг. На выставке представлено около 50 снимков.

Выставка «Колодозеро» – это своего рода визуальное исследование жизни в российской глубинке. В конце 1990-х годов, сбежав от городского шума и суеты, эти места открыли для себя три друга из Москвы. Вскоре там появилась община, где в 2003 году на частные пожертвования был восстановлен храм Рождества Пресвятой Богородицы, разрушенный в советский период, а один из тех друзей-москвичей стал его настоятелем этого храма. Именно он и местные жители являются главными героями проекта Алексея Мякишева.

Фотографии автора зафиксировали картинки повседневности, передав неповторимый колорит русской провинции. Фотограф не искал сусальных образов, не снимал только красоты и не избегал острых социальных тем. За внешней простотой сюжета у Алексея скрывается глубокое внутренне содержание, социальный подтекст…

Все фотографии сделаны в классической черно-белой технике, без компьютерной корректуры и лишних цветовых дополнений. Другой отличительной особенностью работ Мякишева является отсутствие у них названий, потому что образы говорят сами за себя.

Оксана МЕРЗЛИКИНА.