ЛИТЕРАТУРА. ЖДЕМ ПРОРЫВ И ВОЗРОЖДЕНИЕ

Исторический разрыв не убил специалистов и пришло время собирать камни: Оргкомитет Года литературы под председательством Сергея Нарышкина взялся за детское чтение и национальную литературу.

Оргкомитет Года литературы по предложению Нарышкина не распустился и продолжил работу. Во вторник состоялось заседание, посвящённое двум вопросам. Обсудили промежуточные итоги реализации Программы поддержки национальной литературы народов Российской Федерации на период 2016-2017 гг., а также механизмы государственной поддержки развития детского и юношеского чтения в Российской Федерации.

Нарышкин начал с того, что по соцопросам культура вызывает гордость у подавляющего большинства граждан России, как и наша отечественная история. Родной язык имеет огромную ценность, достоин того чтобы его берегли, при необходимости развивали и постоянно защищали. В числе наиболее эффективных способов такого развития, конечно, поддержка национальных литератур. Поддержка через издание книг и продвижение новых современных талантливых авторов. Без хорошей школы перевода этого не достичь. В 20 веке в нашей стране было немало для этого сделано. Нарышкин привел цитату из книги Герберта Уэллса «Россия во мгле», которая была написана в 1920 году. Там такие замечательные слова: «В умирающей с голоду России сотни людей работают над переводами. Книги, переведенные ими, печатаются, и смогут дать новой России знакомство с мировой литературой, которое недоступно ни одному другому народу». Кстати, именно сегодня, 21 сентября, отмечается 150 лет со дня рождения Герберта Уэллса. Сейчас, конечно, настало время восстановить утраченные позиции, механизмы и связи в сфере перевода.

В рамках работы Оргкомитета Года литературы разработан новый проект концепции воссоздания в России школы перевода литературных произведений с языков народов РФ на русский язык. Кроме того, сформирована программа поддержки национальных литератур народов РФ на период 2016-2017 годы.

Начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати Юрий Пуля сообщил, что к работе над реализацией программы привлечено более пятисот человек по всей стране. Было установлено что в РФ существует не 44, а 51 национальная литература. Сам факт такой культурной забывчивости говорит об остроте проблемы. Возрождение национальной литературы требует системного подхода и концентрации всех наших усилий. Сформированы четыре основных направления: подготовка и выпуск серий антологий национальных литератур в России; совершенствование школы художественного перевода на русский язык и подготовка кадров; работа с творческой молодежью; проведение мероприятий направленных на популяризацию. национальных литератур России.

Ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов намерен сделать Литературный институт центром возрождения. Слава богу, не все утрачено и у нас есть резерв, сообщил он. Инициативу Литературного института — создать в Москве в пустующем с 90-х здании на Тверском бульваре Дом национальных литератур — Медведев одобрил, есть поручение правительства. Будет издательство, магазин и место встреч, как в прошлом был Союз писателей.

Секретарь правления Союза писателей Геннадий Иванов с требогой напомнил о святом для члена СП слове «гонорар». Никто не платит! Негативно относятся к Москве писатели, которых не переводят. В советские годы переводчики жили безбедно. Гамзатова, Кулиева сегодня в национальных литературах нет. Это были одаренные люди, и поэтому советская власть их подхватила. Сейчас пропагандируют людей иного сорта.

Программу поддержки национальных литератур из 19 пунктов представил руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский. Поскольку в Оргкомитет на стол ее положили впервые, обсуждения не произошло.

Сеславинский сказал, что тема тяжелая, но мало таких стран, где такая программа присутствует. Мы первопроходцы, возрождаем то, что было в Советском Союзе. Деньги зачастую требуются небольшие. Нужна раскрутка СМИ, в условиях, когда десятки тысяч информационных поводов в день.

Для решения проблемы нужна политическая воля, заявила директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина.

Советник президента Владимир Толстой заверил, что политическая воля есть. Есть поручения правительства. Процессы идут, но медленно. Межведомственные вопросы идут тяжело. Хотелось бы ускорить. И поддержка национальных литератур и поддержка детского чтения -вопросы государственной важности.

Управляющий директор ФОМ Лариса Паутова рассказала о социологических исследованиях детского чтения. Сложный индикатор. Программа должна учитывать те ростки самоорганизации, которые есть. 60% респондентов сообщают, что читают книги детям. Создать новую концепцию семейного чтения и апеллировать к модности и продвинутости чтения. Родители не знают как читать и что читать. Отсутствует навигация. Исследование социологи ведут, но очень прерывисто. Не исследуют детей. Исследования ведутся маркетинговые, но они закрытые.

В комментарии «МП» Лариса Паутова прояснила ситуацию в части навигации. Очень часто родители хотели бы приобрести книгу ребенку, прежде всего подростку. Но сейчас переизбыток книг, причём самого разного качества. Родители говорят – книг много, но сложно сориентироваться. В принципе количество и качество книг родителей устраивает – прежде всего в крупных городах. В селах и малых городах дефицит литературы. Авторов много, авторы неизвестные. Мы помним Каверина, Гайдара. Есть же современная подростковая литература, и хорошая и плохая. Навигация должна быть такая – заходим на сайт рекомендованного списка литературы. Если ваш ребенок любит Гарри Поттера, то Государственная детская библиотека рекомендует это, а вот это не рекомендует, Список, что хорошо или плохо, должен быть от профессионалов, а не от продажников. На сайтах Интернет-магазинов мы видим некую навигацию по возрасту. Мы видим отзывы, но очень редко видим отзывы специалистов. В основном читатели пишут отзывы. Есть эксперт – Государственная детская библиотека, но не всегда читатель доходит до него. Крупные издательские компании делают свои исследования, получить данные можно за плату. Проводят опросы и потом продают данные.

Итак, кажется прорыв состоялся. Советник президента сообщил о наличии политической воли. На заседании Оргкомитета впервые сказали о необходимости утраченной навигации. Однако Роспечать подготовила программу, но навигацией заниматься не собирается. Судя по по всему, спасение утопающих в обилии книг читателей – дело рук самих утопающих.

В комментарии «МП» Сеславинский сказал следующее: «Вы знаете, не все вопросы должно решать государство. Мне кажется, что пытливый читатель, который хочет разобраться в новинках литературы, может это без труда сделать. Для этого существует и масса сайтов, и книжных обозревателей, которые пишут в различных СМИ. Мы всегда за то, чтобы читателю предлагалась качественная литература. Поддерживаем усилия книжных магазином, которые проводят встречи с читателями и конференции. Надеемся, что в этом направлении будет развиваться книжная навигация».